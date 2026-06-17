Υπέρ μιας μελλοντικής συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα τάχθηκε η Λούκα Κατσέλη, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές εξελίξεις και οι συσχετισμοί που διαμορφώνονται ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαίες τις συνεργασίες μετά τις επόμενες εκλογές.

Μιλώντας στο Mega, η Λούκα Κατσέλη ανέφερε ότι δεν προσεγγίζει τα πολιτικά ζητήματα με όρους προσώπων, επισημαίνοντας πως κάθε εποχή αναδεικνύει τους δικούς της πολιτικούς ηγέτες.

Όπως είπε, από το 2012 έχει επιλέξει να μη συμμετέχει σε κομματικούς μηχανισμούς, προκειμένου να διατηρεί την ανεξαρτησία της έκφρασης των απόψεών της.

Το «Πολιτικό Όχημα» και το Μοντέλο Διακυβέρνησης

Αναφερόμενη στις πολιτικές διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, υποστήριξε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το κατάλληλο «πολιτικό όχημα» που θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε τη θέση της υπέρ μιας συνεργασίας ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, εκτιμώντας ότι μια τέτοια προσέγγιση ενδέχεται να καταστεί αναγκαία ανεξαρτήτως των σημερινών συσχετισμών.

Το σενάριο των διερευνητικών εντολών

Η Λούκα Κατσέλη υποστήριξε ότι με τα σημερινά δεδομένα θεωρεί περιορισμένες τις πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης αμέσως μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Όπως σημείωσε, εφόσον δοθεί διερευνητική εντολή στο δεύτερο κόμμα, θα απαιτηθούν συνεννοήσεις και προσεγγίσεις μεταξύ πολιτικών δυνάμεων, γεγονός που καθιστά, κατά την άποψή της, χρήσιμη την προετοιμασία ενός τέτοιου διαλόγου από νωρίς.

Υπέρβαση της εσωστρέφειας και κάλεσμα στον Ανδρουλάκη

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια σοβαρή προσπάθεια διαμόρφωσης θέσεων και πολιτικών προτάσεων, την οποία παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να υπερβεί την εσωστρέφεια και τις αγκυλώσεις που σχετίζονται με την ιστορική του διαδρομή.

Απευθυνόμενη στον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, κάλεσε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να αποσαφηνίσει τη στρατηγική της και να ξεκαθαρίσει τον πολιτικό προσανατολισμό που επιδιώκει να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

Η ώρα της πολιτικής ευθύνης

Κλείνοντας, η πρώην υπουργός έκανε λόγο για ανάγκη ανάληψης πολιτικής ευθύνης από τις προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι η παρούσα συγκυρία απαιτεί διάλογο, συνεργασίες και συνεννόηση με στόχο τη διαμόρφωση κυβερνητικής προοπτικής.