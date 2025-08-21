Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Ο 59χρονος πολιτικός βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Οι οικείοι του κάλεσαν άμεσα στο ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν.

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρεται αυτήν την ώρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ποιος είναι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος είναι Βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 είναι Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεννήθηκε στη Βέροια και κατάγεται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Είναι παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.

Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας

πρ. Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και Δημόσια Περιουσία

Ειδικότερα, στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, είχε ανατεθεί η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας,

β) της εποπτείας των κάτωθι νομικών προσώπων:

i) της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων,

ii) του Βαρβακείου Ιδρύματος,

iii) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).