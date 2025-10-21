Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου

Η πολυσυζητημένη τροπολογία για το νέο καθεστώς στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας (20/10) και φέρει τις υπογραφές εφτά υπουργών.

Στην Ολομέλεια της Βουλής θα συζητηθεί σήμερα και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να υποστηρίξει με τοποθέτηση του τον λόγο που κρίθηκε αναγκαία η προστασία του μνημείου του «Αγνωστου Στρατιώτη».

Η τροπολογία, που έχει ένα και μόνο άρθρο, καθορίζει ότι ο χώρος του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, από το πεζοδρόμιο μέχρι το μνημείο, χαρακτηρίζεται «ως χώρος ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξή της ακεραιότητάς του» και πλέον απαγορεύεται:

Η χρήση και η κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του.

Η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου, όπως και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης ή και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις του Ν. 4703/2020.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του μνημείου, είτε με ίδια μέσα είτε με την ανάθεση σχετικών συμβάσεων. Αντίθετα, την τήρηση της δημόσιας τάξης και όλες τις απαγορεύσεις θα τις έχει η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η τροπολογία συνυπογράφεται από τους επτά συναρμόδιους υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Εθνικής Οικονομίας. Σύμφωνα με την Ανάλυση Συνεπειών, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι είναι η πρώτη φορά που το θέμα αντιμετωπίζεται με νομοθετική ρύθμιση, καθώς δεν υπήρχε εξουσιοδότηση στην κείμενη νομοθεσία για την έκδοση σχετικής Κανονιστικής Πράξης ή για απλή αλλαγή της διοικητικής πρακτικής.

Απαιτήθηκε λοιπόν, νομοθέτηση προστασίας του χώρου για την παροχή πόρων από τις δημόσιες αρχές.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας.

Τα ονόματα των νεκρών από την τραγωδία στα Τέμπη

Πίσω από τα προφανή, στο κάδρο της κυβέρνησης, βρίσκεται και το «άτυπο μνημείο των Τεμπών», το σημείο δηλαδή μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, που δημιουργήθηκε στον χώρο μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων και γράφτηκαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των 57 νεκρών του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην επισήμανση ότι μετά την βροχή, τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών ξαναγράφτηκαν στο ίδιο σημείο και στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση θα τα σβήσει, είπε: «Για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς αγνώστους του πολιτικού συστήματος, δεν θα κάνουμε a priori επιθετική ενέργεια γιατί ο στόχος δεν είναι διχαστικός».

Η στάση της αντιπολίτευσης

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έδειξαν από την πρώτη στιγμή τα «δόντια» τους προς το Μαξίμου, κατηγορώντας το για επικοινωνιακό χειρισμό, με το βλέμμα στραμμένο… δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. «Συνεχίζουν τις επιθέσεις στους γονείς και τη διαίρεση της ελληνικής κοινωνίας με αφορμή ένα μνημείο που κανονικά είναι για να ενώνει τους Ελληνες και όχι για να τους διχάζει. Ματαιοπονούν αν νομίζουν ότι με αυτά θα μπορέσουν να αλλάξουν την ατζέντα και να μη μιλήσουμε για την οικονομία, την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος από τη Δράμα χθες δήλωσε πως «ο κ. Μητσοτάκης θέλει πλέον ξεκάθαρα να συνομιλήσει με την ακροδεξιά που στεγάζει μέσα στο κόμμα του, με τους υπουργούς του ΛΑΟΣ. Θέλει να στρατιωτικοποιήσει τον δημόσιο χώρο, την ασφάλεια, που είναι συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών, ενώ είναι άλλος ο συνταγματικός ρόλος του στρατού».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε με αφορμή την τροπολογία πως «η κυβέρνηση ακολουθεί την πεπατημένη οδό, που επί έξι χρόνια ακολουθεί, όταν δυσκολεύεται. Για να συσπειρώσει το κομματικό της ακροατήριο διχάζει την ελληνική κοινωνία».

Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή

Με το θέμα να έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων η ομάδα «Μέχρι Τέλους» καλεί πολίτες και συλλογικότητες να σταθούν μαζί της, ενάντια στη «νέα απόπειρα φίμωσης» από την κυβέρνηση που «θέλει να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

Απευθύνει κάλεσμα για την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, ημέρα ψήφισης στη Βουλή της τροπολογίας, μπροστά από το μνημείο θυμάτων των Τεμπών, στις 20.00.

Ο Πάνος Ρούτσι, που έκανε απεργία πείνας 23 ημερών, δήλωσε ότι «αρνούμαστε την απόφαση της κυβέρνησης. Θα είμαστε εκεί έξω, απέναντί τους, θα συνεχίσουμε για να είναι τα ονόματα εκεί».