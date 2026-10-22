Σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η Ολομέλεια της Βουλής, με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να απαντά σε υψηλούς τόνους τόσο στις αιτιάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας περί μυστικής διπλωματίας υπέρ του Ισραήλ, όσο και στη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στο νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Η αρχική σύγκρουση πυροδοτήθηκε όταν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ζήτησε εξηγήσεις από τον υπουργό για τη φερόμενη συμμετοχή του σε «μυστική συνάντηση» φιλοϊσραηλινού λόμπι.

Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε κατηγορηματικά τα περί συνωμοσιολογίας, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του υπέρ της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ: «Το πού θα πάω ως βουλευτής, δεν θα μου το καθορίσετε εσείς. Θα πάω όπου θέλω εγώ. Δεν είστε παιδονόμος, ούτε αστυφύλακας. Αν χρειάστηκε να πάω στην Αθηναϊκή Λέσχη, για να καταλάβετε ότι στηρίζω απολύτως τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, είστε άσχημα πληροφορημένος».

Απαντώντας στις κατηγορίες περί μυστικότητας, ο υπουργός επισήμανε: «Για να καταλάβετε το μέγεθος της παράνοιας που σας διέπει, είναι ότι μας κατηγορείτε ότι πήγαμε σε μία μυστική συνάντηση η οποία έγινε στο κέντρο της Αθήνας, στην Αθηναϊκή Λέσχη, με 200 ανθρώπους παρόντες και την πρέσβη του Ισραήλ. Αν γίνεται μυστική συνάντηση στο κέντρο της Αθήνας με αυτά τα χαρακτηριστικά που περιέγραψα, μόνο εσείς και η συνωμοσιολογία στην οποία ζείτε μπορεί να το καθορίσει. Η συνάντηση δεν ήταν καθόλου μυστική, ήταν φανερή, έγινε από ανθρώπους που πιστεύουμε στη στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ισραήλ. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Όσοι πιστεύουμε στα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας είμαστε με το Ισραήλ γιατί αυτό στηρίζει τις σχέσεις της Ελλάδος και τις εθνικές μας σχέσεις».

Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία του, συνέδεσε ευθέως τη στάση της χώρας με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα: «Είμαι απολύτως υπέρ της σχέσης Ελλάδος-Ισραήλ. Πιστεύω ακράδαντα ότι όσοι υποστηρίζετε τους Παλαιστινίους, κατά τον τρόπο που το κάνει η κα. Κωνσταντοπούλου, πλήττετε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, πολύ. Εγώ δεν θα πω ότι είστε προδότες, όπως μας κατηγορείτε εσείς. Αλλά είναι απολύτως προφανές ότι τα συμφέροντα της Ελλάδος εξυπηρετούνται σήμερα από το Ισραήλ. Το κράτος που χθες ο πρωθυπουργός του έβγαλε ανακοίνωση για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, για το οποίο η Παλαιστινιακή Αρχή υποστηρίζει την Τουρκία. Άρα, μην μου κάνετε εμένα μαθήματα πατριωτισμού στη Βουλή».

Κλείνοντας το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε δεικτικά: «Δεν γνωρίζω για καμία ομάδα λόμπι βουλευτών στην Ελληνική Βουλή για την προώθηση των ισραηλινών θέσεων. Από εσάς το ακούω. Παρακαλώ πολύ, αν γίνει τέτοια ομάδα να με γράψετε πρώτο. Θα ήθελα πολύ να εγγραφώ στην ομάδα».

Το δεύτερο μέτωπο της αντιπαράθεσης αφορούσε το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας. Παραθέτοντας σχετικά δεδομένα, σημείωσε ότι, σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών εισέρχεται στα social media ήδη από την ηλικία των 10-12 ετών, με έναν στους τέσσερις να αναγνωρίζει την ανάγκη για επιστημονική βοήθεια. «Ευρωπαϊκή έρευνα σε δείγμα 7.000 Ελλήνων μαθητών 16 ετών, δείχνει ότι το 40,5% περνά τουλάχιστον 4 ώρες τη μέρα στο διαδίκτυο, ενώ τα Σαββατοκύριακα το ποσοστό φτάνει στο 65% και σχεδόν ένας στους δύο -το 48%- εμφανίζει ενδείξεις προβληματικής χρήσης», τόνισε.

Η καταψήφιση της ρύθμισης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Υγείας: «Είναι τεράστιο ζήτημα δημόσιας υγείας να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Και μου είναι εντελώς ακατανόητη η στάση της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ που θέλει να κυβερνήσει, το να λέει σήμερα “όχι” σε αυτή τη ρύθμιση. Είναι αίσχος! Οι μόνοι οι οποίοι δεν θέλουν να ψηφιστεί είναι οι πλατφόρμες που είναι και οι μεγάλοι χαμένοι. Κινδυνεύουν όχι μόνο να χάσουν τους πελάτες ανηλίκους από τους οποίους μαζεύουν λεφτά, αλλά κυρίως γιατί θα αποκτήσουν νομική ευθύνη για τη ζημιά που κάνουν στην ψυχική τους υγεία».

Καταλογίζοντας μικροκομματικές σκοπιμότητες στους πολιτικούς του αντιπάλους, κατέληξε: «Αφήνετε μόνοι σας τη ΝΔ να είναι το μοναδικό κόμμα που σήμερα στη Βουλή εκπροσωπεί τα συμφέροντα των παιδιών και των οικογενειών και όλα τα άλλα κόμματα συλλήβδην πάτε με τις πλατφόρμες. Είναι αίσχος! Για κομματικούς λόγους δεν ψηφίζετε μια ρύθμιση που όλοι οι γονείς στην Ελλάδα ξέρουν πόσο απαραίτητη είναι. Αίσχος. Αυτή η ρύθμιση έπρεπε να έχει το 100% των ψήφων της ελληνικής Βουλής και να πάμε στις πλατφόρμες να τους πούμε ότι η ελληνική κοινωνία σας καθιστά υπεύθυνους από εδώ και πέρα για τη ζημιά που κάνετε στα παιδιά μας. Είναι απολύτως προφανές για κάθε ελληνική οικογένεια αυτής της χώρας ότι το μόνο κόμμα που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ελληνικής οικογένειας και των γονέων είναι η ΝΔ. Όλοι οι άλλοι, με διάφορα προσχήματα, πήγατε με τις πλατφόρμες».