Σε διοικητικό λάθος επιχείρησε να αποδώσει την υπόθεση με το πτυχίο του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας σήμερα από το βήμα της Βουλής.

Μία υπόθεση για την οποία παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης μετά και από την παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία είχε πει ότι πρέπει να παραιτηθεί «για να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό».

«Δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο. Δεν υπάρχει ψευδές δικαιολογητικό. Δεν υπάρχει παραπλάνηση της διοίκησης. Δεν υπάρχει οικονομικό όφελος. Δεν υπάρχει παράνομη πράξη που να αποδίδεται σε μένα» είπε σήμερα ο Μ. Λαζαρίδης.

Πάντως, στα μέσα Απριλίου, ο ίδιος σε ανακοίνωσή του είχε ζητήσει «τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εκείνον ποσών».

«Πώς θα μπορούσα να παραπλανήσω τη διοίκηση για στοιχεία τα οποία η ίδια γνώριζε και διατηρούσε στον υπηρεσιακό μου φάκελο; Πώς μπορεί να γίνει λόγος για εξαπάτηση όταν τα πραγματικά προσόντα μου ήταν εξαρχής γνωστά και καταγεγραμμένα», πρόσθεσε κατά τη σημερινή του ομιλία στη Βουλή.

Ωστόσο, επίσης στα μέσα Απριλίου και στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει τότε, έλεγε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορούσε να προσληφθεί στη θέση του ειδικού συνεργάτη ως απόφοιτος Λυκείου, με δεδομένο ότι το πτυχίο του δεν ήταν αναγνωρισμένο από το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ.

«Αν έπρεπε να διορισθώ ως ειδικός συνεργάτης και όχι ως ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή» ανέφερε σε εκείνη την ανακοίνωση.