Έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις γύρω από το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου (GSI) εκφράζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, προειδοποιώντας ότι το κενό που δημιουργείται από τις καθυστερήσεις Αθήνας και Λευκωσίας επιχειρεί να καλύψει η Τουρκία μαζί με το ψευδοκράτος.

Αφορμή αποτέλεσαν δηλώσεις του «πρωθυπουργού» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, σύμφωνα με τις οποίες Τουρκία και κατεχόμενα προχωρούν σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο σκοπεύουν να παρουσιάσουν ως εναλλακτική και –κατά την άποψή τους– καταλληλότερη λύση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεκδικώντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Όπως σημειώνει ο κ. Μανιάτης, στις δηλώσεις αυτές αναφέρεται ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες σκοπιμότητας και ότι αναμένεται έγκριση για σύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω του ENTSO-E. Σύμφωνα με την ίδια επιχειρηματολογία, η διασύνδεση θα επιτρέψει στα κατεχόμενα την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών μονάδων, μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Την ίδια στιγμή, όπως τονίζει, Ελλάδα και Κύπρος παραπέμπουν το έργο του GSI σε νέες μελέτες επικαιροποίησης, με στόχο –επισήμως– την προσέλκυση επενδυτών. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τη στάση αυτή προβληματική, υπενθυμίζοντας ότι το καλώδιο έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI) ήδη από το 2013 και έχει αξιολογηθεί θετικά έξι φορές από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε κάθε αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε τόσο η τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα του έργου όσο και η γεωπολιτική του σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε. και την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 657 εκατ. ευρώ.

Ο Γιάννης Μανιάτης επισημαίνει ότι οι χειρισμοί Ελλάδας και Κύπρου έχουν προκαλέσει αρνητικές εντυπώσεις στις Βρυξέλλες, με επιπτώσεις που δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο έργο, αλλά επηρεάζουν συνολικά την αξιοπιστία τους στα ενεργειακά ζητήματα.

«Η εξέλιξη αυτή συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα για Ελλάδα και Κύπρο», τονίζει, προειδοποιώντας ότι παράλληλα οδηγεί σε επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους, το οποίο επιχειρεί να εμφανιστεί ως ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι έχει επανειλημμένα προτείνει την άμεση επίλυση του οικονομικού ζητήματος των 25 εκατ. ευρώ που –όπως λέει– επικαλούνται οι δύο πλευρές ως εμπόδιο, καθώς και την κοινή προσφυγή Ελλάδας και Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να καταδικαστούν οι παράνομες παρεμβάσεις της Τουρκίας στις ερευνητικές εργασίες του έργου.

Τέλος, ο κ. Μανιάτης προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει άμεσα σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ε.Ε. στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στάση της απέναντι στις κινήσεις της Άγκυρας.