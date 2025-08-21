«Οι σημερινές αναφορές του τουρκικού και αραβικού Τύπου σε επικείμενη συμφωνία των Κυβερνήσεων Αιγύπτου και Τουρκίας για συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα και συμμετοχή του Καΐρου σε τουρκικό πρόγραμμα κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών, προκαλούν έντονο προβληματισμό και ανησυχία», αναφέρει ο Δημήτρης Μάντζος σε δήλωσή του.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι «η διαφαινόμενη σύσφιξη των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο -ειδικά στο επίπεδο της αμυντικής βιομηχανίας- απειλεί να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, θέτει σε αμφιβολία τη συμμαχία Ελλάδας-Αιγύπτου και την εξισορροπητική της λειτουργία έναντι της τουρκικής επέκτασης στη Βόρεια Αφρική, ενώ επιτείνει τον κίνδυνο διπλωματικού αποκλεισμού της χώρας μας -σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στη Λιβύη».

Προσθέτει ότι «η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει, στο ανώτατο επίπεδο, τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας για τα πραγματικά δεδομένα αλλά και για τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας». Επιπλέον, τονίζει ότι οφείλει «να απαντήσει κατά πόσον ο Πρωθυπουργός έθεσε τα ζητήματα αυτά στη σημερινή συνομιλία του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και τι απαντήσεις έλαβε».