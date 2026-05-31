Η Μαρία Καρυστιανού γευμάτισε σε χαλαρό κλίμα με τους συνεργάτες της, το μεσημέρι της Κυριακής (31/05), σε εστιατόριο στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της Αθήνας.

Με την Πρόεδρο του Κόμματος «Ελπίδα για την Ελευθερία» ήταν η στενή συνεργάτιδα της, Μαρία Γρατσιά, ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός και δέκα ακόμη συνοδοιπόροι του νέου πολιτικού κινήματος.

Δείτε εικόνες από το γεύμα της Μαρίας Καρυστιανού με το «στρατηγείο» της:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία Καρυστιανού κατά τη διάρκεια του γεύματος σχολίασε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τις δημοσκοπήσεις, μετά την ανακοίνωση του Κόμματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία».

Οι συνεργάτες της είναι ικανοποιημένοι από τον πρώτο αυτό αντίκτυπο του πολιτικού κινήματος στην κοινωνία.