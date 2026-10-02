Για τη ριζική αλλαγή που έφερε στη ζωή της η τραγωδία των Τεμπών, τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να ασχοληθεί ενεργότερα με την πολιτική, αλλά και τις επιφυλάξεις της για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης μίλησε η Μαρία Καρυστιανού. Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» παραχώρησε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στην πρεμιέρα της νέας σεζόν της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω», το βράδυ της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην προσωπική της διαδρομή πριν και μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, εξηγώντας πώς η απώλεια της κόρης της άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται πλέον τη ζωή και καθόρισε τις επιλογές της.

Η ζωή πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών

Η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε δύο εντελώς διαφορετικές περιόδους της ζωής της, τονίζοντας ότι τίποτα δεν είναι πλέον όπως πριν από την τραγωδία του Φεβρουαρίου του 2023.

Όπως θυμήθηκε, εκείνη την περίοδο τα παιδιά της είχαν ήδη ξεκινήσει τις σπουδές τους και η ίδια ήταν ικανοποιημένη από την επαγγελματική της πορεία. Μάλιστα, έπειτα από χρόνια δυσκολιών, είχε αρχίσει να διαπιστώνει ότι η καθημερινότητά της αποκτούσε σταθερότητα και ηρεμία.

«Πριν από το συμβάν είχα δύο παιδιά. Τα παιδιά μου ήταν στις σπουδές τους, είχαν πάρει τον δρόμο τους. Είχα τη δουλειά μου, ήμουν ευχαριστημένη από τη δουλειά μου», ανέφερε, εξηγώντας πως είχε προηγηθεί μια περίοδος κατά την οποία τα πράγματα εξελίσσονταν ομαλά, σε αντίθεση με τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

Όπως είπε, η αλλαγή αυτή δεν ήταν κάτι που θεωρούσε αυτονόητο, καθώς είχε συνηθίσει να αντιμετωπίζει εμπόδια στη ζωή της. Ωστόσο, λίγο μετά την περίοδο αυτή, το δυστύχημα στα Τέμπη ανέτρεψε τα πάντα.

Μιλώντας για τον αντίκτυπο της απώλειας της κόρης της, περιέγραψε την προσωπική της μεταμόρφωση με ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια, υπογραμμίζοντας ότι πλέον αισθάνεται πως η δημόσια παρουσία και οι ενέργειές της συνδέονται άμεσα με τη μνήμη της.

«Για μένα, θεωρώ ότι εκείνη τη νύχτα εγώ, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν. Είμαι κάτι διαφορετικό. Αισθάνομαι ότι ό,τι κάνω πρέπει να γίνεται για την κόρη μου. Είμαι η φωνή της. Είμαι αυτό που θα ήθελα να κάνει, αυτό που θα ήθελα να πει. Αυτό έχει γίνει πλέον η ζωή μου», δήλωσε.

Γιατί αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική

Ένα από τα βασικά ζητήματα της συνέντευξης ήταν η απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να περάσει από τον αγώνα για τη διερεύνηση της τραγωδίας και την αναζήτηση ευθυνών σε μια πιο ενεργή παρουσία στον πολιτικό χώρο.

Απαντώντας στο σχετικό ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, συνέδεσε την επιλογή της με την πεποίθησή της ότι η δικαίωση της κόρης της δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις υφιστάμενες συνθήκες.

«Γιατί αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί πλέον δεν αντέχω να ζω σε μια χώρα στην οποία πρέπει να παρακαλάω για δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή της αποτύπωσε τη σύνδεση που κάνει η ίδια ανάμεσα στην προσωπική της υπόθεση, τη διεκδίκηση δικαιοσύνης για τα θύματα των Τεμπών και την ανάγκη για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των θεσμών.

Τι είπε για τον έλεγχο στο ιατρείο και το μηχάνημα βιοανάδρασης

Η συνέντευξη περιλάμβανε και αναφορά στην υπόθεση που αφορά το μηχάνημα βιοανάδρασης το οποίο διαθέτει στο ιατρείο της, με τη Μαρία Καρυστιανού να απαντά στις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη χρήση του.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο εξοπλισμός είναι νόμιμος και ασφαλής, ενώ αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος στον επαγγελματικό της χώρο μία ημέρα πριν από τη συνέντευξη.

«Έχω νόμιμο μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν είναι επικίνδυνο. Με έλεγξαν χθες», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι πρόκειται για διαγνωστική συσκευή και ότι η χρήση της δεν απαιτεί, σύμφωνα με τη δική της θέση, κάποια ειδική άδεια.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση, με διαφορετικές απόψεις να διατυπώνονται σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση αντίστοιχου εξοπλισμού σε ιατρεία.

Οι αιχμές για πολιτική στοχοποίηση

Η Μαρία Καρυστιανού απέδωσε τη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση του ιατρείου της στην πολιτική της δραστηριότητα, αφήνοντας αιχμές για προσπάθεια στοχοποίησής της.

Συγκεκριμένα εξαπέλυσε επίθεση προς τον Άδωνι Γεωργιάδη για το γεγονός πως ενημερώθηκε για τον έλεγχο στο ιατρείο της… από την τηλεόραση. Ταυτόχρονα, διέψευσε τις δηλώσεις της Ματίνας Παγώνη σχετικά με το μηχάνημα βιοσυντονισμού, λέγοντας πως δεν είναι παράνομο και δεν χρειάζεται άδεια για τη χρήση του.

Όπως έχει αναφέρει και σε προηγούμενες τοποθετήσεις της, δεν δηλώνει αντίθετη στη διενέργεια ελέγχων στον επαγγελματικό της χώρο. Οι ενστάσεις της, σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει, αφορούν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται δημόσια το ζήτημα.

Η ίδια θεωρεί ότι η ενασχόλησή της με την υπόθεση των Τεμπών και η πολιτική της παρουσία έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ενέργειές της. Οι αναφορές αυτές αποτελούν τις δικές της εκτιμήσεις για την υπόθεση.

«Η συγκεκριμένη δίκη, όχι» – Η αμφισβήτηση της δικαστικής διαδικασίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Μαρία Καρυστιανού και στη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, εκφράζοντας την αμφιβολία της για το κατά πόσο η επικείμενη δίκη θα μπορέσει να οδηγήσει στη δικαίωση που επιδιώκουν οι οικογένειες των θυμάτων.

Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου τη ρώτησε εάν πιστεύει ότι η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία μπορεί να προσφέρει δικαίωση, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική:

«Η συγκεκριμένη δίκη, όχι».

Στη συνέχεια, άσκησε έντονη κριτική στους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος, θέτοντας ερωτήματα για την προστασία του χώρου και τον ρόλο των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Τι να εμπιστευτώ, τη Δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την Αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την Πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε τον χώρο;», ανέφερε, εκφράζοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης της προς τους θεσμούς που ενεπλάκησαν στη διαχείριση της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην παρουσία πολιτικών προσώπων στον τόπο της τραγωδίας την επόμενη ημέρα, επικρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο χώρος μετά τη σύγκρουση.

«Την επόμενη μέρα είδαμε και τους πολιτικούς να περπατάνε στον χώρο και να πετάνε λουλούδια. Είναι αυτό σοβαρή αντιμετώπιση μιας κατάστασης;», διερωτήθηκε.

Μέσα από τις τοποθετήσεις της, η Μαρία Καρυστιανού επανέφερε στο προσκήνιο τα ζητήματα της απόδοσης ευθυνών, της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους για τους οποίους επιλέγει πλέον να διεκδικήσει τους στόχους της και μέσα από την πολιτική δράση.