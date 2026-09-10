Με κεντρικό πολιτικό μήνυμα την ανάγκη για «κάθαρση, λογοδοσία, δημοκρατία, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και αλήθεια», η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, παρουσίασε το επίσημο πρόγραμμα του κόμματος στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Εισερχόμενη σε μια κατάμεστη αίθουσα στο περίπτερο 8 υπό τους ήχους του τραγουδιού «I want it all» των Queen, η κ. Καρυστιανού ξεκίνησε την ομιλία της με συγκινησιακή αναφορά στο δυστύχημα των Τεμπών, σημειώνοντας πως ο πιο μεγάλος πόνος μετατράπηκε σε ελπίδα.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της, εξαπέλυσε επίθεση τόσο κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, οριοθετώντας τη θέση του κινήματος στο πολιτικό σκηνικό.

Μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη και κατάργηση του Άρθρου 86

Ναυαρχίδα και θεμέλιο λίθο του προγράμματος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αποτελεί η ριζική αναμόρφωση του κράτους δικαίου.

Η Μαρία Καρυστιανού έθεσε ως πρώτο και κορυφαίο πυλώνα την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, το οποίο ρυθμίζει την ποινική ευθύνη των υπουργών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ίση μεταχείριση όλων των πολιτών απέναντι στον νόμο και εξάλειψη των πολιτικών προνομίων.

«Δόγμα ενεργητικής αποτροπής» στην Εθνική Άμυνα

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας, το πρόγραμμα του κινήματος εισηγείται έναν αναθεωρημένο στρατηγικό σχεδιασμό.

Ειδικότερα, προκρίνεται ένα «Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης» έναντι της παθητικής άμυνας, με στόχο μια πιο επιθετική και αποτελεσματική μορφή απομάκρυνσης των ξένων απειλών και προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Το δημογραφικό ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα

Χαρακτηρίζοντας το δημογραφικό πρόβλημα ως τη σοβαρότερη μακροπρόθεσμη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η κ. Καρυστιανού το τοποθέτησε στην κορυφή των προτεραιοτήτων του κινήματος.

Το πλαίσιο προτάσεων περιλαμβάνει εκτεταμένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις με ιδιαίτερη μέριμνα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ειδικά προγράμματα εξασφάλισης στέγης για νέες οικογένειες και νέους ανθρώπους και δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και ουσιαστικής προστασίας της μητρότητας.

Μεταναστευτικό, πρωτογενής τομέας και ενέργεια

Παράλληλα, το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εκτείνεται σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της διοίκησης, εστιάζοντας αρχικά σε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική με απόλυτο έλεγχο των συνόρων, σαφή διαχωρισμό μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου, καθώς και πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται άσυλο ή παραμονή στη χώρα, ενώ ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα μέσω της ίδρυσης Εθνικού Συμβουλίου Πρωτογενούς Τομέα, της αποφασιστικής πάταξης των καρτέλ στην αγορά, της ενίσχυσης των συνεργατικών σχημάτων και της άμεσης σύνδεσης της εγχώριας παραγωγής με την κατανάλωση, συμπληρώνοντας τον σχεδιασμό στον τομέα της ενέργειας με την πρόταση για ένα μικτό μοντέλο αγοράς που αποσκοπεί στον περιορισμό της έκθεσης της χώρας στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών.

Όπως τόνισε η πρόεδρος του κινήματος, όλες οι προτάσεις του προγράμματος είναι πλήρως κοστολογημένες και συνδέονται οργανικά με μέτρα εξοικονόμησης πόρων και καταπολέμησης της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα.