Την ταχύτητα με την οποία οι οικονομικές εξαγγελίες Τσίπρα άρχισαν να ανασκευάζονται εκ των έσω, σχολίασε η βουλευτής της Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα στην τηλεοπτική εκπομπή του ACTION24 «Η Επόμενη Μέρα» με την Κατερίνα Δούκα, τη Φώφη Γιωτάκη και τον Νίκο Ελευθερόγλου.

«Έχουν γίνει διαφορετικές κοστολογήσεις, έχουν αλλάξει πράγματα από το βράδυ της Τετάρτης όταν εξαγγέλθηκε το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα. Το πρωί της Πέμπτης ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών ο κ. Παππάς είπε για την πατριωτική εισφορά ότι θα είναι και τα κοσμήματα. Αμέσως μετά είπε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μετά είπαν για τις 50.000 κατοικίες ότι τελικά είναι ανακαινίσεις. Η ανέγερση 50.000 νέων στεγαστικών επιλογών, όπως τονίστηκε, με 1.500 ή 2.000 το τετραγωνικό για να χτιστούν θέλουν 7 με 8 δισ. ευρώ, δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να καταλάβει κάποιος τι σημαίνει. Εμείς βγάλαμε τα συμπεράσματα σύμφωνα με αυτά που ειπώθηκαν.

Επιπλέον, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα βγήκαν δύο ανακοινώσεις για όλο αυτό το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.ΑΣ. ότι τη Δευτέρα θα σταλεί στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να αξιολογηθεί η κοστολόγησή του και με ορθή επανάληψη πολύ σύντομα μάθαμε ότι τελικά δε θα σταλεί τη Δευτέρα, αλλά γενικά θα σταλεί. Αφαιρέθηκε η Δευτέρα, ελπίζω μόνο να μην είναι η Δευτέρα Παρουσία όταν το στείλουν για αξιολόγηση.

Υπάρχει νόμος του κράτους για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, τον οποίο έφερε η Νέα Δημοκρατία προς ψήφιση, και κατά συνέπεια εμείς από την πλευρά μας τον τηρούμε στο ακέραιο».