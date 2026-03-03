Για την αμυντική και διπλωματική θωράκιση, αλλά και για τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, μίλησε η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ.

«Κανένας και καμία δεν είναι υπέρ του πολέμου. Από την πρώτη στιγμή, από την πλευρά της Κυβέρνησης, έχει γίνει έκκληση για κατάπαυση εχθροπραξιών και ταυτόχρονα είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο. Αυτή είναι μία πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», είπε αρχικά.

«Με αυτήν την Κυβέρνηση, έχουμε φτάσει τη χώρα ψηλά και στρατιωτικά και διπλωματικά»

«Είπαμε και πρώτος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι θα πρέπει διπλωματικά και στρατιωτικά η χώρα να είναι θωρακισμένη. Και ευτυχώς βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι και έχει φτάσει ψηλά, με αυτήν την Κυβέρνηση. Έχουμε αγοράσει τις φρεγάτες Belh@rra, ο “Κίμων” ήδη, με τα “Ψαρά”, βρίσκονται στην Κύπρο. Υπάρχει στα “Ψαρά” ειδικό σύστημα, αναπτυγμένο από την ελληνική αμυντική βιομηχανία ο “Κένταυρος”. Δυστυχώς έχουμε γείτονα την Τουρκία, δεν έχουμε γείτονα την Ελβετία. Σε κάθε περίπτωση η χώρα θα πρέπει και διπλωματικά να είναι άρτια – είδαμε τις άμεσες επαφές του Πρωθυπουργού με όλους τους ηγέτες της περιοχής.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμπλοκή δεν υπάρχει. Δεν θα πρέπει, όμως, να προασπίσουμε την Κύπρο; Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο για την Ελλάδα. Η απόφαση για την παρουσία μας εκεί ήταν του ΚΥΣΕΑ. Θα έπρεπε να υπάρχει ομογνωμία από όλα τα κόμματα σε περίπτωση που η Κύπρος απειλείται. Γι’ αυτό πήγαν και οι φρεγάτες και τα τέσσερα F-16.

Μην αρχίζουμε τα παλιά: ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο Συνδικάτο. Αμερικανικές βάσεις υπήρχαν στη Σούδα με όλες τις κυβερνήσεις», συνέχισε η κα Συρεγγέλα.

«Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ – Έχει δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις»

«Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή στο Ιράν υπάρχει ένα θεοκρατικό καθεστώς, ένα καθεστώς που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών.

Η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας. Η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ, είναι μέλος του, έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Πάντα, όμως, με το Διεθνές Δίκαιο ως βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής, αλλά πάντα αμυνόμενοι και θωρακιζόμενοι όσον αφορά στα οπλικά μας συστήματα», κατέληξε.