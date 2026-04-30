Σε μία κατάμεστη από κόσμο αίθουσα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία χθες, Τετάρτη 29 Απριλίου στο ΚΥΒΕ Περιστερίου, η εκδήλωση της βουλευτού Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρίας Συρεγγέλα «Μένουμε Δυτική Αθήνα – Μεγαλώνουμε εδώ τα παιδιά μας», που ήταν αφιερωμένη στο δημογραφικό.

Κατά τον χαιρετισμό της η βουλευτής στην έναρξη της εκδήλωσης έθεσε τις βάσεις για μία συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας, με έμφαση σε κοινωνικά και καθημερινά ζητήματα και αναφέρθηκε στην υπογεννητικότητα, στο δημογραφικό αλλά και στο πόσο σημαντικό είναι η οικογένεια να στηρίζεται στη συμπόρευση των δύο και να μη θεωρείται δεδομένο ότι είναι γυναικεία και μόνο υπόθεση.

Μέσα από τα προσωπικά της βιώματα για τη δική της οικογένεια που δημιούργησε με τον σύζυγό της στη Δυτική Αθήνα, και συγκεκριμένα στην Πετρούπολη, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της -πρώτα από τη θέση της Γενικής Γραμματέας και έπειτα της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδιας για το Δημογραφικό και την Οικογένεια- για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς». «Ένα πρόγραμμα για να λύνει τα χέρια στους γονείς στηρίζοντάς τους στην εύρεση φροντιστών για τα βρέφη, καλύπτοντας τα έξοδα και εκπαιδεύοντας σε πρώτες βοήθειες τους φροντιστές. Και μάλιστα πιλοτικά το πρόγραμμα αυτό το δοκιμάσαμε εδώ, στο Περιστέρι», είπε η κα Συρεγγέλα και τόνισε:

«Αλλά δεν έμεινα εκεί, σκέφτηκα όσες δυσκολίες αντιμετωπίζει ο μέσος γονιός, η μέση οικογένεια και αρχίσαμε να βρίσκουμε λύσεις. Προστατεύσαμε τους πατεράδες από την απόλυση και εξασφαλίσαμε άδεια πατρότητας και πατρική γονική άδεια, κάναμε την αρχή ώστε όλες οι μαμάδες πλέον να απολαμβάνουν ίδια άδεια και επίδομα ανεξαρτήτως του ταμείου τους, μειώσαμε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, προωθήσαμε την γυναικεία ενδυνάμωση στην εργασία γιατί οι έρευνες λένε ότι αυτό συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, αυξήσαμε το επίδομα γέννησης, καταργήσαμε τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για εξαθέσιο και άνω επιβατικό ΙΧ για τους πολύτεκνους διευρύναμε τη χρηματοδότηση και τα εισοδηματικά κριτήρια των voucher των βρεφονηπιακών εκσυγχρονίσαμε το πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και μαζί με το έργο συναδέλφων υπουργών μπορώ να σας πω πως από το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταφέρει να υλοποιήσει σχεδόν όλες τις προτάσεις του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής για το Δημογραφικό που είχε συσταθεί το 2018».

Στη συζήτηση συμμετείχαν η Φάνη Πάλλη Πετραλιά, πρώην Υπουργός, η Μαίρη Τσιώτα, Αναπληρώτρια Δημάρχου Περιστερίου και η Μαρία Γιαννίρη, Πρόεδρος της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών ενώ το συντονισμό έκανε η δημοσιογράφος Μπάγια Αντωνοπούλου.

Η πρώην Υπουργός Φάνη Πάλλη Πετραλιά εξήρε το ρόλο και το έργο της Μαρίας Συρεγγέλα και μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο του βουλευτή τον οποίο αναλαμβάνει όταν εκλέγεται και βρίσκεται πλέον στη Βουλή για να λύνει τα προβλήματα και όχι απλά να τα επισημαίνει.

Το λόγο πήρε η Μαίρη Τσιώτα, Αναπληρώτρια Δημάρχου Περιστερίου η οποία παρουσίασε τα προγράμματα του Δήμου σε σχέση με την οικογένεια και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι καλύπτονται εξ ολοκλήρου οι ανάγκες της οικογένειας με πρωταρχική τη στήριξη των παιδιών από τη βρεφική τους ηλικία.

Η Πρόεδρος της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών, Μαρία Γιαννίρη είπε ότι η Οργάνωση, η οποία πλησιάζει την πεντηκονταετία, ξεκίνησε να ασχολείται με θέματα που αφορούσαν στην γυναικεία ενδυνάμωση αλλά σήμερα έχει επεκταθεί σε τομείς για όλη την κοινωνία, τον πολιτισμό, την παράδοση και οτιδήποτε προωθεί την Ελλάδα.