Για τις 85 μειώσεις φόρων που έχει κάνει η Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αλλά και τη δίκη για τα Τέμπη μίλησε η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα στην τηλεοπτική εκπομπή του ACTION24 «ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» με τους Γιώργο Πιέρρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.

«Η Κυβέρνηση έχει κάνει σχεδόν 85 μειώσεις φόρων και η αντιπολίτευση όταν είναι κυβέρνηση μιλάει για μειώσεις φόρων και όταν δεν είναι κάνει το αντίθετο.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ήρθαν άμεσα και προστίθενται και στις ανακοινώσεις για το πλαφόν στο κέρδος το οποίο είναι και αυτό σημαντικό και ταυτόχρονα συντελεί στη στήριξη των επαγγελματιών. Γι’ αυτό και στο diesel είναι οριζόντιο ώστε να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στις τιμές των διαφόρων προϊόντων και ταυτόχρονα και για τη βενζίνη που αφορά σε περίπου 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Είναι τραγικό να ισχυρίζεται η αντιπολίτευση ότι τα δίνουμε σε 3 εκατομμύρια με απώτερο στόχο».

Κυβερνάμε για όλες και για όλους

«Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει -και το κάνουμε πράξη- ότι δεν κυβερνάμε μόνο για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ούτε για τους εν δυνάμει, κυβερνάμε για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες και αυτό έχει ειπωθεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό».

Η αντιπολίτευση τα λέει για να τα πει

«Αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπολίτευση έχει έρθει σε δύσκολη θέση γιατί πολλές φορές αυτά που προτείνει είναι ανέφικτα καθώς δεν υπάρχουν τα χρήματα και τα λέει με στόχο να αυξήσει την επιρροή στους ψηφοφόρους ευρύτερα».