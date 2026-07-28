Ευθεία επίθεση στην αντιπολίτευση για αντιφάσεις και πολιτική ανακολουθία εξαπέλυσε η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας στη NAFTEMPORIKI TV.

Η κ. Συρεγγέλα αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, τα μέτρα κατά της ακρίβειας, αλλά και τις μετακινήσεις εν ενεργεία βουλευτών, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδίδουν και δεν πείθουν τους πολίτες.

«Το Σύνταγμα ανήκει στους πολίτες – Απορώ γιατί έφυγε ο κ. Τσίπρας»

Αναφερόμενη στη Συνταγματική Αναθεώρηση, η κ. Συρεγγέλα υπογράμμισε ότι κάθε αλλαγή στον θεμελιώδη νόμο της χώρας οφείλει να γίνεται προς όφελος της κοινωνίας:

«Μία συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να γίνεται προς όφελος του λαού. Το Σύνταγμα δεν ανήκει ούτε στη Νέα Δημοκρατία ούτε στην αντιπολίτευση. Ανήκει στους πολίτες».

Η βουλευτής εξέφρασε την απορία της για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως αρνείται τη σύνθεση απόψεων.

Παράλληλα, σχολιάζοντας αναφορές για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, αναρωτήθηκε σκωπτικά: «Αν το ’15-’19 ήταν καλύτερο για τους πολίτες, απορώ γιατί ο κ. Τσίπρας έφυγε τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ;».

Άρθρο 16 και μη κρατικά πανεπιστήμια: «Τι θα κάνει η μεσαία τάξη;»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κ. Συρεγγέλα στο ζήτημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το Άρθρο 16, στηρίζοντας την ανάγκη για μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα μας.

«Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο, από τις δημοκρατικές, που δεν έχουμε μη κρατικά ή ιδιωτικά πανεπιστήμια».

«Μου κάνει εντύπωση ότι αντιδρούν αυτοί που έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Και σας το λέω εγώ που τελείωσα δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο, και τα παιδιά μου σε δημόσιο σχολείο φοίτησαν και φοιτούν», τόνισε.

Επιπλέον σημείωσε ότι, «Οι πλούσιοι θα σπουδάσουν όπου θέλουν. Το θέμα είναι τι κάνει η μεσαία τάξη, που αναγκάζεται να στέλνει το παιδί της στο εξωτερικό ενώ θα μπορούσε να σπουδάσει εδώ».

Ακρίβεια, ΦΠΑ και αυξήσεις στο εισόδημα

Σχετικά με το κύμα της ακρίβειας, η βουλευτής της ΝΔ παραδέχθηκε ότι το πρόβλημα συνεχίζει να προβληματίζει την κυβέρνηση και ότι απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις.

Υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες για επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο, τη διατήρηση σταθερών τιμών σε βασικά προϊόντα έως τον Αύγουστο και τις προγραμματισμένες μειώσεις έως 20% από τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τες «εκθέσεις ιδεών»:

«Θυμάμαι στη Βουλή τον κ. Τσίπρα ως πρωθυπουργό να λέει ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ΦΠΑ γιατί δεν φτάνει στον καταναλωτή. Τώρα βλέπω ότι λέτε άλλα. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για μείωση ΦΠΑ σε 3-4 βασικά προϊόντα στο μισό. Ξέρετε για τι κέρδος μιλάμε; Για ούτε 5 ευρώ τον μήνα. Δεν αποδίδουν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης και αυτό το βλέπει ο κόσμος».

Στον αντίποδα, η κ. Συρεγγέλα αντιπαρέβαλε την κυβερνητική πολιτική για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, υπογραμμίζοντας την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 στα 920 ευρώ, την ξεπάγωμα των τριετιών και τις προοπτικές για νέες αυξήσεις.

«Πολιτικός τουρισμός» και μεταγραφές βουλευτών

Τέλος, η κ. Συρεγγέλα άσκησε δριμεία κριτική για τη στάση του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη αναφορικά με την προσέλκυση εν ενεργεία βουλευτών από άλλα κόμματα.

Όπως σημείωσε, ενώ το 2023 το ΠΑΣΟΚ κατηγορούσε την κυβέρνηση για «εκτροπή» όταν ο Πρωθυπουργός μιλούσε για αξιοποίηση προσώπων εκτός ΝΔ, σήμερα ο ίδιος ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «παίρνει εκλεγμένους βουλευτές από άλλα κόμματα».

«Στην πολιτική, το 1+1 δεν κάνει πάντα 2, μπορεί να κάνει και -1», κατέληξε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνοντας την προσήλωση του κυβερνώντος κόμματος στις σταθερές και αυτοδύναμες κυβερνήσεις.