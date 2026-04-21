Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος σε δηλώσεις του για το πλεόνασμα.

«Υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα», είπε.

«Αλλά ας κάνουμε λίγη υπομονή. Θεωρώ ότι θα είναι μέτρα τα οποία, όπως και όλα τα προηγούμενα, -χωρίς να σημαίνει ότι θα αποτελούν λύση για όλα τα προβλήματα των πολιτών-, αν, το ξαναλέω, επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται και διαβάζουμε όλοι, θα είναι μέτρα που θα έχουν και αυτά την αξία τους», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως τα μέτρα δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμα γιατί δεν υπάρχει τελική εικόνα για το ύψος του πλεονάσματος.

Έκλεισε λέγοντας ότι «κάνουμε όσα παραπάνω μας επιτρέπεται».