Την επίσημη θέση της κυβέρνησης για την αναβολή της συνάντησης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέθεσε ο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης στo κανάλι One.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η σημερινή συνάντηση και να βρεθεί μια κοινή ώρα για να μεταφερθεί η συνάντηση για αύριο Τετάρτη (24/9).

Απαντώντας παράλληλα στα βέλη που έχει δεχτεί η κυβέρνηση, κυρίως από τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή και είναι ακύρωση. Να μην αρνηθώ ότι μπορεί να υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, άλλο αναβολή, άλλο ακύρωση πρέπει να πάρουν ένα μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά – καλά μάθουν τι συνέβη;

Έστω ότι η Τουρκία -υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ- ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Είναι κάτι που πρέπει να απολογηθεί η Κυβέρνηση;

Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα συνομιλεί «όχι για να υποχωρήσει, αλλά για να κερδίσει». «Από τη μια μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.