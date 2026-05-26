Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει «με σταυρωμένα χέρια» σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας», έστειλε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Η Επόμενη Μέρα» του ACTION 24 και στον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σχεδόν επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης, έχει αποδείξει ειδικά στα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής ότι περνά «από τα μεγάλα λόγια στις πράξεις». Ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στον διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που φέρεται να προετοιμάζεται στην Τουρκία, επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν απαντά σε φήμες, διότι αυτό δεν συνιστά υπεύθυνη εξωτερική πολιτική. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αν η Άγκυρα προχωρήσει τελικά σε νομοθέτηση όπως περιγράφεται, αυτή «δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου». Πρόσθεσε ότι αυτό δεν είναι αμελητέο, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα παραμείνει αδρανής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το αφήγημα περί «ενδοτικού Μητσοτάκη» και «υποχωρητικής κυβέρνησης», λέγοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να οικοδομήσει μια «κατ’ επίφαση πατριωτική» στάση. Υπενθύμισε ότι το παράνομο και ανυπόστατο casus belli υφίσταται εδώ και 30 χρόνια και σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που έθεσε θέμα άρσης του ως όρο σε οποιαδήποτε συζήτηση.

Παράλληλα, ανέφερε ως παραδείγματα κυβερνητικών πράξεων την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα εξοπλιστικά προγράμματα που, όπως είπε, ισχυροποιούν τη χώρα. «Δεν θέλουμε άλλα μεγάλα λόγια. Θέλουμε πράξεις που μεγαλώνουν την Ελλάδα», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι τιμά όλους τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας και σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τα κίνητρα του πρώην πρωθυπουργού. Τόνισε, όμως, ότι το μεγάλο ζητούμενο για την παράταξη είναι «η χώρα να πάει κάποια χρόνια μπροστά και όχι να γυρίσει δεκαετίες πίσω». Επισήμανε ότι δεν μπορεί να απαντήσει αν ο κ. Σαμαράς έχει προσωπική ατζέντα, αλλά ανέφερε ότι τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα είναι μεγαλύτερα από προσωπικές διαφορές ή διαφωνίες.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και το εάν αυτό θα κοστίσει εκλογικά στη Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι πρώτα πρέπει να φανεί αν ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε τέτοια κίνηση και στη συνέχεια αν το κόμμα αυτό θα έχει εκλογική απήχηση. Σημείωσε ότι στο παρελθόν υπήρξαν μονοπρόσωπα κόμματα που κινήθηκαν σε μονοψήφια ποσοστά, ενώ υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μονοπρόσωπο κόμμα, αλλά παράταξη με ιδεολογική βάση, μέλη και πολίτες που την έχουν στηρίξει.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι τα προβλήματα της χώρας δεν αντιμετωπίζονται με μονοπρόσωπα κόμματα. Επισήμανε ότι η ακρίβεια, το στεγαστικό και τα κοινωνικά ζητήματα απαιτούν πολιτικές και συλλογικές διαδικασίες. Για το στεγαστικό ειδικότερα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει να επιδείξει πολιτικές ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, με μειώσεις φόρων και επιδόματα, που μειώνουν τις συνέπειες του προβλήματος.

Για τη διαγραφή Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν ήταν θέμα προσωπικής επιλογής του πρωθυπουργού, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένης συνέντευξης και σειράς δηλώσεων που, όπως ανέφερε, δεν άφησαν περιθώρια. Θύμισε ότι ο κ. Σαμαράς είχε μιλήσει για «μειοδοσία» αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών και χαρακτήρισε τη διαγραφή «αναπόφευκτη» και «δυσάρεστη εξέλιξη». Πρόσθεσε ότι, ακόμη και μετά τη διαγραφή, ο πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη είχαν τονίσει ότι η πόρτα της παράταξης παραμένει ανοιχτή.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση εξελέγη με συγκεκριμένο πρόγραμμα και ότι η επιτυχία ή η αποτυχία της παράταξης το 2027 θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητά της. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αυταπάτες και δεν περιμένει από τους πολίτες να πουν ότι η Ελλάδα έγινε σε οκτώ χρόνια «Ελβετία ή Λουξεμβούργο». Ανέφερε, όμως, ότι ο στόχος είναι να αποτιμηθεί τι ειπώθηκε προεκλογικά, πόσα υλοποιήθηκαν και ποια είναι η προοπτική για την επόμενη τετραετία.

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι τη σέβεται όπως κάθε πολίτη που επιθυμεί να κάνει ένα πολιτικό βήμα, διαχωρίζοντας πλήρως το τραγικό προσωπικό της βίωμα. Ωστόσο, ανέφερε ότι πρέπει να αναμένεται το πρόγραμμα ενός τέτοιου κόμματος και σημείωσε ότι οι μέχρι τώρα διατυπώσεις του θυμίζουν, όπως είπε, την περίοδο της «πάνω και κάτω πλατείας» και τον αντισυστημισμό εκείνης της εποχής. Υπογράμμισε ότι πολλά κόμματα στο παρελθόν είχαν υψηλές δημοσκοπικές επιδόσεις ως νέα εγχειρήματα, αλλά τελικά δεν κατέβηκαν στις εκλογές ή κατέγραψαν μονοψήφια ποσοστά.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν μπορεί να υποτιμήσει έναν άνθρωπο που εξελέγη πρωθυπουργός, αλλά ούτε και να τον υπερτιμήσει. Σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει και έχει κριθεί από τους πολίτες. Εστίασε κυρίως, όπως είπε, στο «ηθικό» σκέλος των επιλογών του, αναφέροντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε επιλέξει την Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής, τον Γιάνη Βαρουφάκη για υπουργό Οικονομικών και είχε πολιτευθεί μαζί με τον Παύλο Πολάκη. Σχολιάζοντας το επικοινωνιακό «rebranding» του κ. Τσίπρα, είπε ότι δεν έχει δει κάτι διαφορετικό στην πολιτική ουσία και πρόσθεσε ότι όλοι θα κριθούν από τους πολίτες.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε ανάρτηση του ποινικολόγου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, συνηγόρου τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Επικαλέστηκε την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι αμφισβητεί αρχικές εκτιμήσεις σε σειρά περιπτώσεων ως προς τα ποσά και την ενδεχόμενη ζημία. Ανέφερε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ένα κακούργημα μετατρέπεται σε πλημμέλημα, σε άλλη εξαφανίζεται το ποσό και σε άλλη μειώνεται.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να μιλήσει για «κυβέρνηση υποδίκων», ενώ οι βουλευτές παρέχουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας. Επισήμανε ότι η διερεύνηση υποθέσεων σημαίνει πως προστίθενται νέα δεδομένα και ότι πρέπει να αναμένεται η κρίση της Δικαιοσύνης. Κατηγόρησε, επίσης, το ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε «απέραντο δικαστήριο».

Τέλος, για την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι και το ενδεχόμενο να τεθεί η χώρα σε καθεστώς αιρεσιμότητας ως προς ευρωπαϊκά κονδύλια, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι, με βάση τα πραγματικά δεδομένα, δεν θεωρεί πως υπάρχει τέτοιο θέμα. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει γνώση της επιστολής, αλλά σχολίασε όσα έχουν διαρρεύσει. Ανέφερε ότι το ένα ζήτημα αφορά απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή της Δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης, και το δεύτερο διάταξη που, όπως είπε, δεν μειώνει αλλά αναβαθμίζει τη σημασία της διαδικασίας, προβλέποντας ειδικό εφέτη ανακριτή σε περιπτώσεις κακουργημάτων.