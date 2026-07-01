Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΙ για τις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «δολοφονικές επιθέσεις».

«Δεν υπάρχουν λόγια. Σε ένα διάστημα μιας ώρας έγινα τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της ΝΔ. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι χαρτάκια», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Είναι άνθρωποι, εθελοντές που λέμε για την ιδεολογία της. Επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, καθώς, όπως είπε «μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα».