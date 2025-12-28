«Ο ειλικρινής διάλογος – και μόνο αυτός – θα φέρει τις λύσεις» τόνισε σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο πρωθυπουργός μάλιστα, είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία» επισήμανε ο κ. Μαρινάκης και σημείωσε:

«Για την κυβέρνηση, η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι «πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου» και εκτίμησε ότι «πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη».

«Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε: «Ο ειλικρινής διάλογος – και μόνο αυτός – θα φέρει τις λύσεις».

Υπενθυμίζουμε ότι χθες, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, 18 μπλόκα εξέδωσαν ανακοίνωση που λένε «ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση, την ώρα που οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Τη Δευτέρα, συγκεκριμένα, αναμένεται να κόψουν την Ελλάδα στα δύο, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Ε65, στο ύψος των Μαλγάρων.

Συνολικά, διατηρούνται 57 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Μετά την Πρωτοχρονιά θα αποφασίσουν για τις υπόλοιπες κινήσεις τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ