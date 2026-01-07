Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη στήριξη των αγροτών, αλλά και στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, στην περίπτωση που υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα μπλόκα, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης, 7 Ιανουαρίου, στο Mega.

«Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους» ανέφερε, επισημαίνοντας πως σε αυτή τη συγκυρία δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

«Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή, δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί όλους τους πολίτες και δεν μπορεί να συνεχιστεί η ταλαιπωρία που βιώνουν με τα μπλόκα των αγροτών.

«Κάθε μέρα κινητοποιήσεων που περνάει είναι προβληματική» επεσήμανε, εξηγώντας πως υπάρχουν επιπτώσεις στην οικονομία. «Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες», πρόσθεσε.

«H συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων τους υλοποιείται», ανέφερε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι διαχρονικά αιτήματα γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για την ικανοποίηση πρόσθετων μέτρων, υπογραμμίζοντας πως «κάθε ευρώ παραπάνω σημαίνει φόρους στους υπόλοιπους πολίτες».