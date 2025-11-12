Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Παύλος Μαρινάκης έδωσε μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στο ΣΚΑΪ. Μεταξύ άλλων μίλησε για τον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, αλλά και για την χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ροδόπη.

Στα μέσα ενημέρωσης έγινε λόγος για φυγάδευση του Πρωθυπουργού από τους αγρότες, κάτι τέτοιο διαψεύδει ο κ. Μαρινάκης λέγοντας «Έχουν ακουστεί τρέλες και πράγματα αδιανόητα».

«Έφυγε κανονικά από μια έξοδο ασφαλείας από το αεροδρόμιο από όπου φεύγουν για λόγους ασφαλείας συγκεκριμένα πρόσωπα. Ζητήθηκε από συνεργάτη του πρωθυπουργού αν θέλουν οι αγρότες που ήταν εκεί να συναντήσουν τον πρωθυπουργό. Η απάντηση ήταν ότι, επειδή ήταν εν εξελίξει συλλαλητήριο, δεν ήθελαν μια αντιπροσωπεία να συναντήσει τον πρωθυπουργό εκείνη τη στιγμή», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς προ λίγο ημερών σε συνέντευξη που έδωσε στον ANT1 εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση.

«Δεν θεωρώ πως αυτήν τη στιγμή είναι δική μας δουλειά να μπούμε σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρωθυπουργό που λέει όσα πιστεύει. Εάν και εφόσον επιβεβαιώσει τις φήμες και κάνει κόμμα, τότε θα είναι ένας από τους πολιτικούς μας αντιπάλους και θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό εκ του ρόλου μου να πω στους νέους ότι από τον Ιανουάριο θα έχουν μηδενική φορολογία. Προτιμώ να μιλήσω για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, προτιμώ να μιλήσω ότι η χώρα μας έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων για ακόμη 1 μήνα. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο», διευκρίνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Δείτε το βίντεο:

«Η ίδια η ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ μάς ωθεί να φύγουμε από τις ταμπέλες, πολλώ δε μάλλον το 2025. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους από οποιονδήποτε άλλον προκάτοχό του. Μάλλον φιλελεύθερο το λες. Είναι ο πρωθυπουργός που θωράκισε τα σύνορά μας, αντιμετώπισε μεταναστευτικές κρίσεις, μείωσε τις ροές κατά 80%. Είναι ο πρωθυπουργός που εξοπλίζει τη χώρα, ο πρωθυπουργός της Chevron, της ExxonMobil και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού».

Τέλος έκλεισε λέγοντας πως: «Αν αυτή η Ελλάδα – που από την Ελλάδα της γραβάτας έγινε η Ελλάδα του Κογκρέσου – αν όλη αυτή η πολιτική δεν είναι κεντροδεξιά, τότε να μου πείτε τι είναι. Εμένα δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες, μου αρέσει να μιλώ με επιχειρήματα».