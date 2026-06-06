Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τα όσα απηύθυνε από την Κρήτη, ο Αντώνης Σαμαράς προς τον ελληνικό λαό, την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός άφησε, χθες, κατά τη διάρκεια ομιλίας του να εννοηθεί πως θα δημιουργήσει νέο κόμμα, λέγοντας μάλιστα ότι «έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει».

«Η πιο σημαντική απάντηση είναι πόσο αφορά την κοινωνία η συζήτηση αυτή, μια προσωπική ατζέντα και κάποιες προσωπικές πικρίες ενός πολιτικού προσώπου που δεν υποτιμώ», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αντώνη Σαμαρά.

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Συνέχισε λέγοντας πως «τα κόμματα πρέπει να απαντάνε σε αιτήματα, αγωνίες ανάγκες της κοινωνίας. Ο κόσμος θέλει το ακατάσχετο πόσους φόρους θα μειώσουμε, αν θα έχουμε καλύτερα τρένα και λεωφορεία».

Στο ερώτημα των δημοσιογράφων του ΣΚΑΙ για το αν θα υπάρξει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία από τον κ. Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε «εάν και και εφόσον αποφασίσει ο κ. Σαμαράς να κάνει κόμμα, αυτό θα το δείξουν οι εκλογές. Αν κρίνω από τη ρητορική αυτά που λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο που λέει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή σκέφτεται να το κάνει. Δεν νομίζω ότι υιοθετούν ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη στην 7ετίας της οποίας έγιναν όσα δεν έγιναν στα 45 χρόνια της Μεταπολίτευσης».

Ακόμη τόνισε ότι «στερείται λογικής η ταύτιση Μητσοτάκη-Τσίπρα», την οποία έκανε στην ομιλία του ο Αντώνης Σαμαράς.

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε πως την «Πέμπτη μετά την εκλογή του νέου γραμματέα (κ. Κυρανάκη) ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν και τον νέο γραμματέα και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος», χωρίς να γνωρίζει, όπως είπε, αν θα γίνουν περισσότερες αλλαγές στις θέσεις των υπουργών.

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