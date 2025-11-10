Ερωτήσεις σχετικά με τη συνέντευξη που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, δέχθηκε σήμερα (10/11) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Η πολιτική είναι πολιτικές, έργο και αποτέλεσμα, δεν είναι ταμπέλες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρχικά τόνισε ότι «δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού». Στη συνέχεια όμως, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αναφορά του πρώην πρωθυπουργού περί μετάλλαξης της ΝΔ σε υβρίδιο του σημιτικού ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «η πολιτική είναι πολιτικές, έργο και αποτέλεσμα, δεν είναι ταμπέλες».

Είμαστε κυβέρνηση που μιλάμε μέσα από το έργο μας

«Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική από τη δική μας στη φορολογία. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή στην ιδεολογία μας πολιτική από την πολιτική μας στο μεταναστευτικό. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο διαχρονική πρόταση από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Δεν μπορώ να θυμηθώ κυβέρνηση να έχει υπογράψει τόσες συμφωνίες-ζητούμενα για τη χώρα εδώ και δεκαετίες», υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης, για να προσθέσει ότι «στα πανεπιστήμια σπάσαμε το ιδεολογικό απόστημα της Αριστεράς. Επίσης, το δόγμα “νόμος και τάξη” δεν το λες αριστερό ή κεντροαριστερό. Είμαστε μια κυβέρνηση που έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα από το έργο μας. Η πολιτική μας βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της Ν.Δ. αλλά και στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών».

Κ. Κ.