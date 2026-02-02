Στη Συνταγματική Αναθεώρηση και στις αλλαγές που πρότεινε ο πρωθυπουργός στο διάγγελμά του τη Δευτέρα (2/2) αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Σήμερα εκκινεί μία κορυφαία διαδικασία, που δεν εξαντλείται στην παρούσα πολιτική περίοδο, όλα τα κόμματα θα αναμετρηθούν με την Ιστορία. Ο πρωθυπουργός επιθυμεί Συνταγματική Αναθεώρηση με την ευρύτερη συναίνεση», τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

«Να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα μας να βρεθεί στα βράχια από τους επόμενους λαϊκιστές, τους επόμενους εμπόρους ελπίδας. Να μην ψηφίζονται προϋπολογισμοί που εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Το “δώσ’ τα όλα” να μείνει μια μακρινή, δυσάρεστη ανάμνηση. Τα κόμματα του κέντρου θα αναμετρηθούν με την ιστορία. Η αναθεώρηση του άρθρου 86. Κορυφαία προτεραιότητα. Δεν πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα η παραπομπή ή μη ενός υπουργού στη δικαιοσύνη. Όλα τα κράτη έχουν μια ξεχωριστή διαδικασία».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης μίλησε για το περιβόητο Άρθρο 16, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «δόθηκε μια προσωρινή λύση και ήρθε η ώρα να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία. Να υπάρχει απαιτούμενη η πλειοψηφία. Όλα όσα πρέπει να κάνουμε για τη δικαιοσύνη και όλες τις προτεραιότητες που περιέγραψε ο πρωθυπουργός».

«Στόχος είναι να γίνει μια πιο διευρυμένη συζήτηση ειδικά για την αξιολόγηση. Θα γίνει μια πολιτική μάχη και θα φανεί αν η Ελλάδα έχει το βλέμμα της στο 2030. Να συνδεθεί με το Σύνταγμα και την συζήτηση περί μονιμότητας».

«Πάμε σε μία αξιολόγηση της αποδοτικότητας, θέλουμε να κατοχυρωθεί η έννοια της αξιολόγησης που θα συνδέεται με τη μονιμότητα στο Δημόσιο», σημείωσε, επισημαίνοντας «κάποιοι θα ξεβολευτούν».