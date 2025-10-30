Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε με έντονους χαρακτηρισμούς στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, από το βήμα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, κατηγορώντας την ότι κάνει καριέρα πάνω στην τραγωδία των Τεμπών.

Όπως ανέφερε: «Νομίζω ότι η συνολική της παρουσία οι προσβολές σε νεκρούς, σε συναδέλφους της βουλευτές, σε άλλους που τους έχει πει δολοφόνους, είναι ντροπή, ο ορισμός της ντροπής. Είναι η επιτομή της υποκρισίας, η στάση της. Εμφανίζεται ως η προστάτιδα οικογενειών ενός δυστυχήματος, και είναι η μόνη που έχει προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών μηχανοδηγών. Εκεί έδειξε τον αληθινό της χαρακτήρα. Θέλει να κάνει καριέρα πάνω σε μια τραγωδία και αυτό είναι τραγικό και χυδαίο. Και βέβαια, προσβάλλει την λειτουργία του κοινοβουλευτισμού στη χώρα.

Σε τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούμε να στεκόμαστε, έστω και εμμέσως αρωγοί. Με πρόσωπα όπως η κα Κωνσταντοπούλου δεν γίνεται τη Δευτέρα να λέει αυτά, την Τρίτη άλλα, και την Τετάρτη να συνυπογράφουμε πρόταση μομφής. Την έκαναν και Πρόεδρο Βουλής. Ας τα δουν όλα αυτά, και ας αναλογιστούν τι έχουν κάνει όσοι μπήκαν στην ίδια σελίδα της ιστορίας μαζί της».

Πηγή: media.gov.gr