Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, με το Μέγαρο Μαξίμου να εξαπολύει μετωπική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό. Μέσω επίσημης ανακοίνωσής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγορεί τον Τσίπρα για επιστροφή σε παλιές, ακοστολόγητες πρακτικές και για παντελή έλλειψη αυτοκριτικής.

Σχολιάζοντας την προσπάθεια του επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. να παρουσιάσει ένα νέο πολιτικό αφήγημα, ο Μαρινάκης έδωσε τον τόνο της κυβερνητικής αντίδρασης, επισημαίνοντας: «Όσο και αν προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι “νέο”, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος».

Εστιάζοντας στο οικονομικό σκέλος των εξαγγελιών και ειδικότερα στην «Πατριωτική Εισφορά» και το κόστος των μέτρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για έναν υπέρογκο λογαριασμό που απειλεί να φορτωθεί εκ νέου στους φορολογούμενους, υπενθυμίζοντας παράλληλα το οικονομικό περιβάλλον του 2019.

Αναλυτικά, ο κ. Μαρινάκης στη δήλωσή του αναφέρει: «Σήμερα, προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε, τινάζοντας την “μπάνκα στον αέρα”. Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και “πατριωτικοί φόροι”, οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014.

Και όσο περίσσευαν οι ακοστολόγητες υποσχέσεις, τόσο δεν ακούστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό μια λέξη αυτοκριτικής για όσα προκάλεσε στη χώρα και στους πολίτες. Αμετανόητος, προσπαθεί να πείσει ότι με 600.000 θέσεις εργασίας λιγότερες, διπλάσια ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και δεκάδες υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, οι Έλληνες το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα.

Ο κ. Τσίπρας σερβίρει ξανά “εύκολες” λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν. Με νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες. Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο.

Όμως, όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους».