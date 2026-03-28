Την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στο τέταρτο τακτικό συνέδριο του κόμματος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι «έχει κολλήσει η βελόνα» αλλά ότι ο πρόεδρός του «έχει μείνει πολλές δεκαετίες πίσω».

«Είναι λυπηρό, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με τη σημερινή ομιλία του απέδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο και πέραν πάσης αμφιβολίας δεν έχει κατανοήσει ακόμα τις αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αναπαραγωγή συνθημάτων του προηγούμενου αιώνα, ούτε χρειάζεται ένα νέο ‘πρόγραμμα Θεσσαλονίκη’ σε πράσινη απόχρωση.

Οι πολίτες ‘χόρτασαν’ από ανέξοδες υποσχέσεις. Η κοινωνία ζητά σταθερότητα, προοπτική και ακόμα περισσότερες πολιτικές με αποτέλεσμα, όπως αυτές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τελικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι έχει κολλήσει η βελόνα, αλλά ότι ο χρόνος για τον πρόεδρό του έχει σταματήσει πολλές δεκαετίες πίσω», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.