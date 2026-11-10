Τη θέση της κυβέρνησης ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση δεν συνιστά άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ούτε δημιουργεί οποιοδήποτε ζήτημα αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτης χώρας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ευθέως» του ΕΡΤnews με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώθηκε μέσω των αρμόδιων ελληνικών και κυπριακών αρχών, ενώ διαβεβαίωσε ότι το έργο προχωρά χωρίς να τίθενται υπό διαπραγμάτευση ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στην τουρκική NAVTEX, στην κριτική της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα εθνικά θέματα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου. Μίλησε επίσης για την ακρίβεια, την ασφάλεια στα πανεπιστήμια και τις παρεμβάσεις σε υγεία και παιδεία, ενώ έθεσε ως βασικό εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας την αυτοδυναμία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης με το ΠΑΣΟΚ μόνο στην περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί.

«Η ρηματική διακοίνωση δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα»

Αναφερόμενος στη γαλλική ρηματική διακοίνωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την περιέγραψε ως μορφή διπλωματικής επικοινωνίας μεταξύ κρατών, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν συνιστά διαδικασία αδειοδότησης και δεν παράγει έννομες συνέπειες. «Δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση άδεια πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τις ερμηνείες ότι μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας αναγνωρίζονται δικαιώματα στην Τουρκία.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι καμία άδεια για το έργο δεν ζητήθηκε ούτε πρόκειται να ζητηθεί από άλλη χώρα πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου. Εξήγησε ότι η διαδικασία προχώρησε μέσω των αρμόδιων αρχών των δύο κρατών, ενώ σημείωσε ότι η Γαλλία έχει άμεσο ενδιαφέρον για τη διασύνδεση, καθώς σε αυτή συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που, όπως είπε, έχει λάβει από τα αρμόδια υπουργεία, έχουν ενημερωθεί και άλλα κράτη της περιοχής.

Για το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης, διευκρίνισε ότι δεν εμπίπτει στις προσωπικές του αρμοδιότητες να το γνωρίζει, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται στις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου υπουργείου Εξωτερικών και στη φύση της συγκεκριμένης διπλωματικής διαδικασίας. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τη διασύνδεση έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, επισημαίνοντας ότι αποσκοπεί στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, η οποία, όπως ανέφερε, είναι το μοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση. «Είναι ένα ξεκάθαρο έργο διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ευρώπης», σημείωσε.

«Δεν υποχωρούμε και δεν βάζουμε ποτέ στο ζύγι ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων»

Σχετικά με την τουρκική NAVTEX και τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία συνεννόηση ή επικοινωνία μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας για το έργο. Όπως ανέφερε, μετά την ελληνική NAVTEX εκδόθηκε αντίστοιχη τουρκική, η οποία, κατά τον ίδιο, δεν μεταβάλλει τη θέση της Ελλάδας ούτε επηρεάζει την πορεία της διασύνδεσης. Απέφυγε, πάντως, να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον απόπλου του πλοίου που θα συμμετάσχει στις εργασίες.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι αρχικά είχαν διατυπωθεί εκτιμήσεις πως το έργο δεν θα προχωρούσε και πως τελικά θα απαιτούνταν άδεια από την Τουρκία. Επέκρινε όσους, όπως είπε, καλλιεργούν κλίμα κινδυνολογίας, επιμένοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με την αναβάθμιση των F-16 και την προμήθεια Rafale και F-35. Τόνισε, ωστόσο, ότι η προώθηση του έργου πρέπει να συνδυαστεί με τη διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή. «Η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει το έργο αυτό με έναν τρόπο που θα διαφυλαχθεί η ειρήνη στην περιοχή, χωρίς υποχώρηση», ανέφερε.

«Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αργήσαμε»

Στα ζητήματα διαφθοράς και κυβερνητικής ευθύνης, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Εκεί πράγματι αργήσαμε», είπε, χαρακτηρίζοντας σοβαρή την υπόθεση και υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του οργανισμού στην ΑΑΔΕ αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία, ωστόσο, έγινε με καθυστέρηση.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ποινική διάσταση των υποθέσεων που διερευνώνται, αλλά και την άνιση κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, αγρότες και κτηνοτρόφοι λάμβαναν μικρότερα ποσά, καθώς άλλοι εισέπρατταν ενισχύσεις μεγαλύτερες από εκείνες που δικαιούνταν. Αναγνώρισε ότι η καθυστέρηση χρεώθηκε δικαίως στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η μεταρρύθμιση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες.

Για την ευρύτερη εικόνα της διαφθοράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, απορρίπτοντας, ωστόσο, την εικόνα ότι η δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται συνολικά από εκτεταμένη κακοδιαχείριση. Επικαλέστηκε στοιχεία για τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων και το ποσοστό των απευθείας αναθέσεων, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον εξαιρεθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, οι μετακλητοί της γενικής κυβέρνησης είναι λιγότεροι σε σχέση με το 2019 και οι απευθείας αναθέσεις αντιστοιχούν σε ποσοστό κάτω του 10% της αξίας των συμβάσεων.

Αναφέρθηκε ακόμη στη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής ως «ελληνικό FBI», λέγοντας ότι κατά τη διετία λειτουργίας της εξαρθρώθηκαν 262 εγκληματικές οργανώσεις, διαχειρίστηκαν περισσότερες από 1.500 υποθέσεις και ασκήθηκαν διώξεις σε πάνω από 3.000 άτομα. Μίλησε επίσης για την αντιμετώπιση κυκλωμάτων λαθρεμπορίας καυσίμων και τη συμβολή των ελέγχων της ΑΑΔΕ και των ψηφιακών διασταυρώσεων στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

«Όσοι είμαστε στην πολιτική λογοδοτούμε στους πολίτες»

Στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στις κατηγορίες περί διαφθοράς και στις αναφορές για ενδεχόμενη λογοδοσία του πρωθυπουργού στη Δικαιοσύνη. Υποστήριξε ότι η πολιτική ευθύνη κρίνεται από τους πολίτες μέσω των εκλογών, ενώ για την ποινική ευθύνη σημείωσε ότι αρμόδια είναι αποκλειστικά η Δικαιοσύνη. «Το ποιος θα λογοδοτήσει και πότε στη Δικαιοσύνη θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι δικαστής», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην υπόθεση Novartis, την οποία χαρακτήρισε «σκευωρία», άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, ενώ επικαλέστηκε και τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες του 2015 και του 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Υποστήριξε ότι οι επιλογές για το ύψος των ποινών αποτελούν πολιτικές αποφάσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι επιστήμονες εισηγούνται, οι βουλευτές ψηφίζουν».

Για τις αιτιάσεις περί υποβάθμισης του κράτους δικαίου, επικαλέστηκε τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η αξιολόγηση της πορείας της χώρας είναι θετική. Αναγνώρισε, πάντως, ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα και εκκρεμότητες. Παράλληλα, επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να διαχωρίζεται από τη δικαστική διερεύνηση υποθέσεων.

«Ο κόσμος χρειάζεται δικαίως περισσότερα»

Για την καθημερινότητα των πολιτών, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια, το στεγαστικό και το κυκλοφοριακό εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά προβλήματα. Υποστήριξε ότι έχουν γίνει βήματα στην εκπαίδευση και την υγεία, αναφέροντας περισσότερους από 50.000 διορισμούς εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα αναβάθμισης σχολικών υποδομών «Μαριέττα Γιαννάκου», καθώς και την αύξηση του προσωπικού στην υγεία κατά περισσότερο από 10%. Επικαλέστηκε, ακόμη, παρεμβάσεις σε περισσότερα από 80 νοσοκομεία και 150 Κέντρα Υγείας.

Αναγνώρισε ότι οι αλλαγές δεν προχωρούν πάντα με την ταχύτητα που απαιτείται και ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σωρευμένες δυσκολίες. «Όσα και να έχουν γίνει, ο κόσμος χρειάζεται δικαίως περισσότερα και σίγουρα έχουν γίνει και λάθη τα οποία οφείλουμε να διορθώσουμε με ταπεινότητα και αποτελεσματικότητα», σημείωσε.

Για την ακρίβεια, υποστήριξε ότι η απάντηση δεν βρίσκεται στις μη κοστολογημένες παροχές, αλλά στην ανάπτυξη, στην αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης, στη μείωση της φοροδιαφυγής και στη δημοσιονομική σταθερότητα. Αναγνώρισε ότι ο γενικός πληθωρισμός κινήθηκε υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τους τελευταίους μήνες, ενώ υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν για μεγάλο μέρος της περιόδου χαμηλότερος.

Στο ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, επανέλαβε ότι η κατάργηση του ασύλου ανομίας επιτρέπει την επέμβαση της αστυνομίας όταν διαπράττονται αξιόποινες πράξεις. Αναφέρθηκε στις πειθαρχικές και αστικές κυρώσεις, στα πρόσθετα πρωτόκολλα ασφαλείας και στην εγκατάσταση τουρνικέ στα πέντε μεγάλα πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, διευκρινίζοντας ότι η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε διαγωνιστικό στάδιο και δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί η ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

«Η αυτοδυναμία περνάει μέσα από την αποτελεσματικότητα»

Στο εκλογικό πεδίο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι βασικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και την παρουσίαση ενός πειστικού προγράμματος για την επόμενη τετραετία.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι δεν γνωρίζει αν ή πότε θα γίνει μια τέτοια κίνηση, σημειώνοντας ότι, εφόσον προχωρήσει, θα υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση. Για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης εάν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, μιας διαφορετικής πολιτικής στάσης από εκείνη που, κατά την άποψή του, έχει υιοθετήσει η σημερινή ηγεσία του.

Άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη στάση του σε θεσμικά και πολιτικά ζητήματα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει υπερψηφίσει αρκετές κυβερνητικές διατάξεις. Για τον εκλογικό στόχο, έκανε λόγο για ποσοστά της τάξης του 36%-38%, σημειώνοντας ότι η απόσταση από την τρέχουσα δημοσκοπική εικόνα δεν είναι απαγορευτική. Επικαλέστηκε, μάλιστα, το αποτέλεσμα του 2023, όταν η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο 40,5%.

«Οι εκλογές είναι απαντήσεις των πολιτών σε πραγματικά ερωτήματα. Υπαρκτές λύσεις», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η αντιπαράθεση θα πρέπει να γίνει στη βάση κοστολογημένων προγραμμάτων και συγκεκριμένων προτάσεων. Δεν έδωσε, πάντως, συγκεκριμένη ημερομηνία για τις επόμενες εκλογές, επαναλαμβάνοντας ότι προτεραιότητα είναι η κυβερνητική αποτελεσματικότητα έως τότε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην προσωπική του πολιτική πορεία και στην υποψηφιότητά του στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, σημειώνοντας ότι θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών με σταυρό προτίμησης. «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία πολιτικό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συνέχιση της παρουσίας του στην πολιτική εξαρτάται από την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ