Στην Αθήνα φθάνει σήμερα Τρίτη 06/10 ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη με ατζέντα, η οποία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη στρατηγική εταιρική σχέση Αθήνας και Ουάσινγκτον, καθώς στο επίκεντρό της θα βρεθούν ζητήματα εξοπλισμών και ενέργειας.

Η πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς τα μέτρα ασφαλείας που έχει σχεδιάσει η ΕΛ.ΑΣ. είναι δρακόντεια και περιλαμβάνουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυστηρούς ελέγχους στο κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων της αμερικανικής αποστολής.

«Φρούριο» το κέντρο της Αθήνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη, έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8-10-2026, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Συγκεκριμένα:

– Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες μετακίνησης του Αμερικανού αξιωματούχου.

Η ατζέντα των συναντήσεων και ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος

Το πρόγραμμα του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας περιλαμβάνει συναντήσεις κορυφής με την ελληνική πολιτική ηγεσία:

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό : Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου για συνομιλίες που θα εστιάσουν στις περιφερειακές εξελίξεις, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά δίκτυα και την αμυντική συνεργασία.

: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου για συνομιλίες που θα εστιάσουν στις περιφερειακές εξελίξεις, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά δίκτυα και την αμυντική συνεργασία. Διμερείς Επαφές και Στρατηγικός Διάλογος : Ο Μάρκο Ρούμπιο θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, όπου αναμένεται να επικυρωθούν νέες διμερείς συμφωνίες.

: Ο Μάρκο Ρούμπιο θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, όπου αναμένεται να επικυρωθούν νέες διμερείς συμφωνίες. Παράλληλα, σχεδιάζεται ομιλία του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Πνύκα, έναν χώρο με ιδιαίτερη βαρύτητα ως ιστορικό σύμβολο της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας.

Στο επίκεντρο άμυνα και ενέργεια

Ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών διεξάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Τις συνομιλίες θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ενώ αρκετές από τις διμερείς συμφωνίες θα υπογραφούν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για πρακτικούς λόγους.

Ο θεσμός, που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών όπως:

Άμυνα & Ασφάλεια: Ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας και εφαρμογή του νόμου.

Ενέργεια & Ναυτιλία: Πρωτοβουλίες για την ενεργειακή ασφάλεια και τη θαλάσσια συνεργασία.

Οικονομία & Τεχνολογία: Εμπόριο, επενδύσεις και τεχνολογική ανάπτυξη.

Περιφερειακές & Διεθνείς Εξελίξεις: Συναντήσεις εργασίας για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Το «πακέτο» των εξοπλιστικών και οι νέες συμφωνίες

Στο επίκεντρο των διμερών επαφών βρίσκεται η επικύρωση αμυντικών συμφωνιών για τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα:

Εξοπλισμός για μαχητικά αεροσκάφη: Συμφωνία για την προμήθεια πυραύλων και συστημάτων αυτοπροστασίας για τα νέα F-35 καθώς και για τα αναβαθμισμένα F-16 Viper.

Συντήρηση και υποστήριξη (FOS): Υπογραφή συμφωνιών συντήρησης και υποστήριξης για κρίσιμα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ελικοπτέρων Black Hawk και MH-60R.

Θεσμικές συμφωνίες: Υπογραφή μνημονίου κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών. Εγκαθίδρυση συνεργασίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ, καθώς και συμφωνία για τον περιορισμό της παράνομης εισαγωγής αρχαιολογικού υλικού.

Κατά τις επαφές του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να υπογραμμίσει πως η Ελλάδα αποτελεί «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα θα θέσει και το πάγιο αίτημα της Ουάσινγκτον για τη μείωση των σχέσεων εξάρτησης από την Κίνα.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές καλύπτουν όλο το φάσμα της γεωπολιτικής και οικονομικής συνεργασίας:

Άμυνα και Ασφάλεια: Η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, η αναβάθμιση των υποδομών και η πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων (όπως το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35).

Ενέργεια και Υποδομές: Ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και πύλης εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) προς τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Περιφερειακή Σταθερότητα: Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με την Ουάσινγκτον να υπογραμμίζει τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.

«Η Ελλάδα ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ»

Αναφερόμενος χθες στην σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στις επαφές με την ελληνική πολιτική ηγεσία ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας του στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. «Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο που δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τον ρόλο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ λέγοντας «Η πρέσβης Γκίλφοιλ έχει αποδειχθεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Η αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών έγινε ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα, όπου θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ και Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.