«Στις 17 Οκτωβρίου 2025, οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη, μέλος αποστολής της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ). Κατά τον έλεγχο στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενημερώθηκε ότι χαρακτηρίζεται ‘ανεπιθύμητο πρόσωπο – επικίνδυνος για τη χώρα’, χωρίς να του παρασχεθεί καμία αιτιολόγηση».

Αυτό αναφέρει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Όλγα Μαρκογιαννάκη σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι «η στάση αυτή συνιστά πλήγμα για την ελευθερία του Τύπου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων». Προσθέτει ότι ο δημοσιογράφος, γνωστός για το ερευνητικό του έργο γύρω από τον ποντιακό ελληνισμό και τους αγνοουμένους της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, δεν είχε ποτέ αντιμετωπίσει ανάλογο περιστατικό στο παρελθόν.

Η κ. Μαρκογιαννάκη τονίζει πως «η ελληνική Πολιτεία οφείλει να σταθεί στο πλευρό των πολιτών της που πλήττονται από αυθαίρετες πρακτικές, να ζητήσει σαφή εξήγηση από τη γειτονική χώρα και να διασφαλίσει τον σεβασμό των διεθνών αρχών που προστατεύουν την ελευθερία της έκφρασης, της ενημέρωσης και της μετακίνησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος