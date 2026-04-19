Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, διέψευσε δημοσιεύματα και φήμες που αμφισβητούν την ύπαρξη πανεπιστημιακού του τίτλου, κάνοντας λόγο για «ανυπόστατες αναφορές» που, όπως υποστηρίζει, «δηλητηριάζουν τον δημόσιο λόγο».

Συγκεκριμέμα σε σχετική ανάρτησή του, ο κ. Μαρκόπουλος διευκρίνισε ότι είναι κάτοχος πτυχίου από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), καθώς και διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα, κάλεσε όσους, όπως είπε, διακινούν ανακριβείς πληροφορίες να ανασκευάσουν.

Σημειώνεται πως η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια δημόσιας αντιπαράθεσης, καθώς νωρίτερα είχε απαντήσει σε σχόλια του προέδρου του κόμματος «Κίνημα Δημοκρατίας», Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος είχε θέσει ζήτημα σχετικά με τον ακαδημαϊκό του τίτλο.