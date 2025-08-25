Ο πρώην Υφυπουργός των Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας με αρμοδιότητα θεμάτων Πολιτισμού, Διεκκλησιαστικών, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Μάρκος Μπόλαρης, απέστειλε επιστολή, στον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι.

Ο κ.Μπόλαρης , εκφράζει αρχικά την ικανοποίησή του, για τις αναπτυξιακές προσπάθειες της Αιγύπτου, ειδικά στον τομέα της γεωργίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επαινεί τον Πρόεδρο της χώρας για τη στήριξη της αρχαιολογικής έρευνας και τονίζει τη σημασία του Όρους Σινά, ως ιερού τόπου.

Επιπροσθέτως, επισημαίνει τη διαφορετικότητα και την ιερότητα των τόπων, υπογραμμίζοντας το σεβασμό με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ιερά μνημεία αλλά και οι προσκυνητές.

Ακολουθεί η επιστολή του:

«To His Excellancy

The President of the Arab Republic of Egypt

Abdel Fattah El – Sisi

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της μεγάλης φίλης χώρας των Ελλήνων από τους αρχαιότατους χρόνους, τους χρόνους των Μινωιτών, και των Μύθων , του Ηρόδοτου και Τραγικών, έπαινος μέγιστος αξίζει στον άρχοντα κάθε χώρας και λαού , πόσω δε μάλλον στον άρχοντα χώρας μεγάλης σε έκταση και πληθυσμό, χώρας σπουδαίας σε γεωγραφικά τρίστρατα της υφηλίου, χώρας κληρονόμου μεγάλων και σπουδαίων πολιτισμών.

Εξοχότατε, ισχυρίζομαι έπαινος μέγιστος στον ηγέτη, που με στρατηγική, με βούληση, με σχεδιασμό μεγάλα και σπουδαία εργάζεται υπέρ του υπερήφανου λαού του κι υπέρ των πολιτών της Χώρας του, έργα σημαντικά που σημαδεύουν την πορεία και αναβαθμίζουν την παρουσία στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, μεταβάλλοντας τα οικονομικά και αναπτυξιακά δεδομένα των πολιτών και της χώρας, συνεπώς, δημιουργώντας νέες συνθήκες κοινωνικής, γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, και , καταφανώς, πολιτιστικής σημασίας!

Οι φίλοι της αρχαίας χώρας σας, με έγνοια και χαρά παρακολουθούμε την σύντονη προσπάθειά σας για την αξιοποίηση της πλησιόχωρης στον ζωοδότη ποταμό Νείλο ερήμου της Σαχάρας, σε καλλιεργήσιμη γή , με εκτεταμένο δίκτυο αρδευτικών τάφρων που θα αλλάξουν τα παραγωγικά δεδομένα της Αιγύπτου, στον κρίσιμο τομέα της αγροδιατροφής και βεβαίως δημιουργώντας εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας για την νεολαία της Αιγύπτου στον αγροτικό τομέα!

Με το ίδιο ενδιαφέρον, ενημερωνόμαστε για τα επιτεύγματα της αρχαιολογικής σκαπάνης που ακαμάτως ανασκάπτει την Αιγυπτιακή γή και μας χαρίζει αριστουργήματα του Αιγυπτιακού Πολιτισμού, αλλά και της λαμπρής περιόδου των Ελληνιστικών χρόνων, των διαδόχων του ημετέρου Μεγάλου Αλεξάνδρου Πτολεμαίων βασιλέων και του εξαίρετου πολιτισμού που δημιούργησαν!

Ευγνώμονες τυγχάνουμε στην Εξοχώτητά Σας , ως Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της αρχαίας μεγάλης φίλης των Ελλήνων, του Ελληνισμού, της Ρωμιοσύνης, για το συνεχές ενδιαφέρον σας στα μείζονα του Πολιτισμού , ενός Πολιτισμού που μας αφορά και τον μοιραζόμαστε ιστορικώς και πολιτισμικώς, και για την ανυπότακτη υποστήριξή σας στην χρηματοδότηση των αρχαιολογικών ανασκαφών, που έτι περαιτέρω τονώνουν το τουριστικό ρεύμα, που κατακλύζει την χώρα σας για να θαυμάσει τα μεγαλεία του αρχαίου πολιτισμού!

Στα πλαίσια αυτά, Εξοχώτατε, ταπεινός φίλος της Αιγύπτου τυγχάνων , ως φίλος που του δόθηκε η ευκαιρία, στο διάστημα της διακονίας μου στα δημόσια πράγματα της Ελλάδας και δη στο Υπουργείο Εξωτερικών ως Υφυπουργός με αρμοδιότητα τα θέματα Πολιτισμού, Διεκκλησιατικών Σχέσεων, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, μου δόθηκε το προνόμιο να συνεργαστώ με τις Αιγυπτιακές αρχές καρποφόρα, για θέματα πολιτισμού και εκκλησιαστικών, κατά τις επισκέψεις μου στο Κάιρο , θα μου επιτραπεί να εστιάσω στο σημαντικό ενδιαφέρον Σας για την αξιοποίηση στο Όρος Σινά , όπου κατά τας Αγίας Γραφάς, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου, ο Προφήτης Μωυσής αξιώθηκε εν γνόφω και ζόφω , να βιώσει την πρώτη εμφάνιση του Θεού στους ανθρώπους και μάλιστα να παραλάβει τις πλάκες του Νόμου!

Ως φίλος της Αιγύπτου , και ως φίλος του μεγάλου και αρχαίου Λαού Της, έχω το θάρρος να απευθυνθώ στην Εξοχότητά Σας, επιθυμώντας να διατυπώσω άποψη , άποψη ενός Έλληνα Πολίτη,με ανυπότακτη πολιτισμική έγνοια , μιλώντας εκ μέσης καρδίας, πολιτιστικώς μιλώντας , στην διαχρονία των αιώνων προς καρτερώντας τα κρείττονα, την διαφορετικότητα των Τόπων επισημαίνοντας, καθώς άλλη η ιερότητα των Πυραμίδων και της Σφίγγας , άλλη η ιερότητα του Μαντείου του Άμμωνος Διός στην έρημο της Σίβα, άλλη η ιερότητα των αρχαίων της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρείας , άλλη η ιερότητα ενός αρχαίου Μουσουλμανικού Τεμένους, πόσω μάλλον του προσκυνήματος πάντων των πιστών του Προφήυη στην Μέκκα, κι άλλη η ιερότητα του αρχαίου Μοναστηριού της Αγίας Αικατερίνης στις υπώρειες του Θεοβαδίστου Όρους Σινά στην χερσόνησο του Σινά στην Αιγυπτιακή επικράτεια!

Τούτη η διαφορά στην ένταση, διαφορά που επηρεάζεται από πλείστους όσους παράγοντες, καθορίζει με βαρύτητα την ποιότητα του σχεδιασμού των ροών των προσερχομένων επισκεπτών, κι είναι αυτή η διαφορετικότητα, που ορίζει πότε οι επισκέπτες είναι φλεγόμενοι από περιέργεια για μάθηση κι απόλαυση τουρίστες, είναι πάλιν , σε τινές των περιπτώσεων,είναι προσκυνητές των Αγίων Τόπων, άλλοτε ιουδαϊκών, άλλοτε χριστιανικών κι άλλοτε πάλιν μουσουλμανικών!

Αυτός είναι ο λόγος που ισχυρίζομαι ενώπιον της Εξοχώτητός Σας, ότι οι αναπτυξιολόγοι σύμβουλοι ενδέχεται κάποτε, εάν αντιμετωπίσουν ισοπεδωτικά την σπουδαιότητα και την ιερότητα των Μνημείων, εάν διαλάθει της προσοχής τους ότι αλλιώς υποδέχεσαι τους διψασμένους τουρίστες και αλλιώς προσελκύεις τους εγκρατείς προσκυνητές, αυτός είναι ο λόγος που απευθύνομαι δημοσίως με την παρούσα, φίλος τυγχάνων της ισχυρής και μεγάλης Πατρίδος Σας, για να προτείνω μια εκ νέου ματιά στα σχέδια τουριστικής παρέμβασης στα της Μονής Σινά , του αρχαιότερου Μοναστηριού της Χριστιανοσύνης με τον ατίμητο πολιτισμικό πλούτο που διασώζει στους αιώνες, πολιτισμικό θησαυρό όχι ως νεκρό κέλυφος μιας Πυραμίδος, αλλά ως ζώσα Κιβωτός ασκητισμού και εκκλησιαστικού πνεύματος και βιώσεως , ενός πανίερου Προσκυνήματος όλων των Χριστιανών, ενός Ορθοδόξου Μοναστηριού, εντεταγμένου στο Σύνταγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως κληροδότημα του Μεγάλου Ρωμαίου Αυτοκράτορος της Κωνσταντινουπόλεως Ιουστινιανού του Α ‘ , κληροδότημα στην Ρωμιοσύνη και στον παγκόσμιο πολιτισμό που προστατεύει η UNESCO, με την οποία έχει συνυπογράψει η Αίγυπτος για την προστασία του ζώντος αυτού Μνημείου στο Σινά!

Εξοχώτατε, η δική Σας ματιά , μια ματιά ευρυχωρίας ,όχι προσέγγιση στενόχωρη αναπτυξιολόγων, η δική σας πολιτική ματιά , με σεβασμό στην ιερότητα Τόπων Αγίων ,ζώντων μνημείων που βιώνουν τα Άγια στην ασκητική τους βιοτή, είναι απολύτως βέβαιος ότι θα αναδιατάξει τον βηματισμό της σχεδιαζόμενης παρέμβασης στο Σινά, στο Μοναστήρι και στα πέριξ αυτού εξαρτήματα, θα επιλύσει την αστοχία της Αιγυπτιακής Δικαιοσύνης, που αγνόησε το προ της εισαγωγής του Αστικού Δικαίου επικρατούν επί αιώνες αιώνων δίκαιο, αγνόησε τα αποδεικτικά έγγραφα της Μονής, παρά θεώρησε τον Αχτιναμέ του Προφήτη Μεχμέτ, δεν ερεύνησε ως υποχρεούτο το Οθωμανικό Κτηματολόγιο και οδηγήθηκε σε άδικες αποφάσεις, τις οποίες είναι απολύτως βέβαιος ότι Εσείς , ως Πρόεδρος της Αιγύπτου, Εξοχώτατε, θαρρών ως Έλληνας Πολίτης, εν ταυτώ κι Ευρωπαίος , ένας πολίτης που του δόθηκε , Θεία Χάριτι, να ασχοληθεί σχετικώς, τόσον στον δημόσιο όσον και στον ιδιωτικό μου βίο, απευθύνομαι στην Εξοχότητά Σας, καθώς αντιλαμβάνομαι ότι μια αθέλητα , ακόμα και καλοπροαίρετα, εσφαλμένη προσέγγιση αναπτυξιολόγων, ενδέχεται να προξενήσει τραύματα στον πολιτισμό των αρχαίων μας μνημείων, ακόμη και πληγές στην ιερότητα Αγίων Τόπων, ζώντων Τόπου Αγιάσματος, στέλνοντας στην διεθνή κοινή γνώμη άρα και σε θεσμούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, πολιτειακούς τα λάθος μηνύματα!

Εξοχώτατε, καθώς η λαμπρή παρουσία Σας, τα τελευταία χρόνια στον Προεδρικό Θώκο, της φίλης Αιγύπτου πείθουν για την ευρυχωρία των προσεγγίσεων Σας πεπεισμένος υπάρχω ότι θα παρέμβετε υπέρ των της Αιγύπτου αγαθών και του Λαού της με σεβασμό στα Αγιάσματα της Χριστιανοσύνης στο Όρος Σινά, με ενδιαφέρον στο Πολιτισμικό εναπόθεμα των αιώνων!

Εύχομαι τα βέλτιστα για την πολύτιμη υγεία Σας και την επιτυχή κι αποτελεσματική διακονία Σας υπέρ της Αιγύπτου και του Λαού Της,

Ο πρώην Υφυπουργός των Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας με αρμοδιότητα θεμάτων Πολιτισμού, Διεκκλησιαστικών, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Μάρκος Μπόλαρης»