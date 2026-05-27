«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες». Με αυτό τον τρόπο σχολίασε το Μέγαρο Μαξίμου την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω» πρόσθεσαν οι κυβερνητικές πηγές.

Το βράδυ της Τρίτης, 26 Μαΐου, παρουσία εκατοντάδων πολιτών που συγκεντρώθηκαν στην ανοιχτή εκδήλωση για την ίδρυση του νέου κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε την ταυτότητα του νέου φορέα, αναλύοντας τις προτεραιότητές του τόσο για την εξωτερική πολιτική, όσο και για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Με φόντο τα συνθήματα των παρευρισκόμενων για πολιτική αλλαγή, ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στο Μαξίμου, χαρακτηρίζοντας την παρούσα κυβέρνηση «κάστα».

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των φόρων, κάνοντας λόγο για «θλιβερή κατάσταση» και χαρακτηρίζοντας την υψηλή φορολογία ως «ληστεία».

Ο πρώην πρωθυπουργός έστρεψε τα βέλη του και προς το ΠΑΣΟΚ, αποκαλώντας το «παλιό κόμμα» και τοποθετώντας το στο ίδιο πολιτικό κάδρο με τη διοικούσα Νέα Δημοκρατία.