Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης προς τους αγρότες, οι οποίοι το βράδυ της Τετάρτης (7/1) εξήγγειλαν 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων, ενώ παράλληλα ζήτησαν και απευθείας συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Από την κυβέρνηση, απάντησαν ότι προηγείται ο διάλογος, με ανοιχτούς δρόμους, καταρχήν με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και εφόσον υπάρξει εκλογή κοινών εκπροσώπων για όλα τα μπλόκα, τότε μπορεί να υπάρξει και ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Ουσιαστικά από το Μαξίμου θεωρούν ότι βασική προϋπόθεση για τον διάλογο, αλλά και ως κίνηση καλής θέλησης από τους αγρότες, είναι να ανοίξουν τους δρόμους και να προσέλθουν σε διάλογο με τους κ.κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα που έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων.

Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι δεν απέρριψαν το αίτημα για συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνοι που θα περάσουν την πόρτα του Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών και θα εκπροσωπούν όλα τα μπλόκα.

Πού θα υπάρξουν μπλόκα

Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη και κλειστά τούνελ αλλά με ανοιχτές παρακαμπτήριους αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο στις 10 το πρωί οι αγρότες θα μεταβούν στο μπλόκο και στις 11 θα ξεκινήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και οι αγρότες της Καρδίτσας, που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, τονίζοντας στη διάρκεια της συνέλευσης, σήμερα το απόγευμα, πως οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δίνουν λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο και απειλούν τη βιωσιμότητά του. Μάλιστα, την Πέμπτη θα μεταβούν με τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου, όπου στο σημείο αυτό θα αποκλείσουν τη δίοδο από και προς την Αθήνα, με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής.

Με ομόφωνη απόφαση τους οι αγρότες ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για να συζητηθούν και οικονομικά μέτρα πέραν αυτών που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Από την Πέμπτη στις 10 το πρωί αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή του Μπράλου, πριν ακόμη φτάσουν ενισχυτικές δυνάμεις με τρακτέρ από άλλα μπλόκα.

Η επιστολή των αγροτών στον Κώστα Τσιάρα

Οι εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων απηύθυναν επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρα, στην οποία ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό, μιλώντας πάντως για προϋποθέσεις έναρξης διαλόγου με τον κ. Μητσοτάκη.

Η επιστολή αναλυτικά:

«Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών κινητοποιήσεων από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης έχουν γίνει ταυτόχρονα 2 διαπιστώσεις.

1) Κατά κοινή ομολογία, πλέον, έχοντας ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη, μετά τις εξαγγελίες δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

2) Υπάρχουν όμως πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενή τομέα, τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις καθώς και αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης.

Για το λόγο λοιπόν αυτό, ζητάμε συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τα συναφή με το αγροτικό ζήτημα Υπουργεία.

Αναμένοντας την απάντηση σας,

Με τιμή,

ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΡΔΥΛΙΑ

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΝΗΣΕΛΙ

ΣΚΥΔΡΑ

ΑΙΓΙΝΙΟ

Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κ. ΑΧΑΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

Αγροτικοί Σύλλογοι από όλες τις περιφέρειες»