Μετά την καταγγελία του ΠΑΣΟΚ για την σχέση του Θάνου Πλεύρη με τον προφυλακισμένο γιατρό στην υπόθεση Μαζωνάκη, Ηλία Θεοδωρόπουλο, ακόμα μία μαρτυρία που συνδέει τον Υπουργό Μετανάστευσης με τον συγκεκριμένο γιατρό του Κολωνακίου, η «Ζούγκλα» φέρνει στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για τη σχέση τους.

Ο Φώτης Λεπίδας, δικηγόρος στην Πάτρα, μίλησε στη «Ζούγκλα» για ένα περιστατικό στο οποίο – όπως υποστήριξε – υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έτυχε να βρίσκεται σε ένα ραντεβού το 2012 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, προκειμένου να συσταθεί το «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο», κάτι που εκείνος είχε προτείνει. Σε αυτό το ραντεβού βρισκόταν και ο Θάνος Πλεύρης ο οποίος σύστησε στους παρευρισκόμενους, τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Όπως κατήγγειλε στη «Ζούγκλα», από αυτά τα οποία ειπώθηκαν σε αυτή τη συνάντηση, κατάλαβε πως οι παρευρισκόμενοι μέσω του συγκεκριμένου σωματείου είχαν σκοπό το κέρδος, αλλά και τον έλεγχο τομέων της υγείας, και γι΄αυτό απομακρύνθηκε. Επίσης κατήγγειλε πως λόγω της απόφασής του να αποστασιοποιηθεί, κυνηγήθηκε αργότερα από το σύστημα Πλεύρη.

«Το 2002 έγινα νομικός σύμβουλος στη σημερινή 6η Υγειονομική Περιφέρεια, τότε ΠΕΣΥΠ Δυτικής Ελλάδος. Το 2004 μόλις άλλαξε η κυβέρνηση, το ΠΕΣΥΠ ονομάστηκε σε ΔΥΠΕ. Ένα από τα νοσοκομεία που άνηκαν στην 6η ΔΥΠΕ ήταν και το νοσοκομείο Κεφαλληνίας όπου διοικητής τότε ήταν ο Ιωάννης Φαρόπουλος του οποίου η αδελφή ήταν δικηγόρος στην Αθήνα. Κάποια στιγμή το 2012 μου τηλεφώνησε η Μαρία Φαροπούλου, η δικηγόρος και μου είπε ότι σκέφτονται για σύσταση ενός ιατρονομικού συμβουλίου κατά ομοίωση μιας γαλλικής εταιρείας. Κανόνισε να βρεθούμε στην Αθήνα σε ένα ξενοδοχείο. Συναντηθήκαμε εκεί και εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης ως νομικός τότε, και μας έφερε και μας παρουσίασε τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο. Έλεγε ότι ο Θεοδωρόπουλος είναι σπουδαίος και κάνει πολλά. Στόχος ήταν να μπουν σε όποια θέματα ιατρικών λαθών υπήρχαν, ως πραγματογνώμονες, αλλά φαινόταν καθαρά ότι σκοπός ήταν η κερδοσκοπία. Ανέφεραν ότι στόχος ήταν να παίρνουν τις συμβάσεις από νοσοκομεία για προμήθειες και να ελέγχουν τις συμβάσεις και να βγαίνουν αρκετά χρήματα. Στόχος από την πρώτη στιγμή του Θεοδωρόπουλου ήταν το χρήμα», υποστηρίζει μεταξύ άλλων.

Οι δηλώσεις του στη Ζούγκλα

Υπενθυμίζεται πως το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή καταγγελία κατά του πρώην Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, κατηγορώντας τον ότι είπε ψέματα για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς (Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα) που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποίησε το κόμμα, οι τρεις τους είχαν αιτηθεί από κοινού στο Πρωτοδικείο το 2012 την ίδρυση ενός σωματείου με την ονομασία «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται ως μέλος της προσωρινής 5μελούς διοίκησης του σωματείου μαζί με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, πράγμα που αποδεικνύει ότι η γνωριμία και η συνεργασία τους μετράει πολλά χρόνια (από το 2012). Το κόμμα τον κάλεσε να διευκρινίσει γιατί απέκρυψε αυτή τη στενή επαγγελματική σχέση.

Από την πλευρά του ο Θάνος Πλεύρης απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι επρόκειτο απλώς για μια προσπάθεια ίδρυσης ενός ιατρονομικού επιστημονικού σωματείου με πολλά μέλη, το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ στην πράξη. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η μοναδική πραγματική σχέση που είχε με τον συγκεκριμένο γιατρό (τον κ. Θεοδωρόπουλο) ήταν καθαρά ιατρική, καθώς ήταν ο προσωπικός του γιατρός που τον κούραρε κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας της υγείας του.