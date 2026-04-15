Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού ο υφυπουργός Επικρατείας Γιώργος Μυλωνάκης, που διαγνώστηκε σήμερα με ανεύρυσμα.

Είχε προηγηθεί το πρωί η λιποθυμία του στο Μέγαρο Μαξίμου στην διάρκεια της πρωινής συνάντησης και η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι γιατροί διέγνωσαν, με βάση τα ευρήματα των εξετάσεων, ανεύρυσμα εγκεφάλου με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή και τον διασωλήνωσαν στη ΜΕΘ.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπηρετεί ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και συγκαταλέγεται στους πλέον στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του.