Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη καθορίστηκαν από τις 3 Φεβρουαρίου 2026 και για πέντε χρόνια οι Άγονες Ειδικότητες Στρατιωτικών Ιατρών.

Ως Άγονες ορίζονται για τα επόμενα πέντε έτη οι ακόλουθες ειδικότητες: Ιατρική Βιοπαθολογία, Γενική Ιατρική, Παθολογική Ανατομική, Κυτταρολογία, Ιατρική της Εργασίας και Περιβάλλοντος, Εσωτερική Παθολογία, Αναισθησιολογία, Νεφρολογία, Ιατροδικαστική και Μαιευτική – Γυναικολογία.

Οι επιτυχόντες για την απόκτηση άγονης ιατρικής ειδικότητας μπορούν να ξεκινούν άμεσα την εκπαίδευσή τους, απαλλασσόμενοι της υποχρέωσης για εκτέλεση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, εάν η/ο σύζυγος της/του ειδικού στρατιωτικού γιατρού που έχει λάβει άγονη ειδικότητα είναι Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει αιτηθεί συνυπηρέτηση, μετατίθεται εκτάκτως στη Φρουρά όπου έχει τοποθετηθεί η/ο ειδικός στρατιωτικός γιατρός.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε σχετικά:

«Η απόφαση μας για τον καθορισμό των Άγονων Ειδικοτήτων Στρατιωτικών Ιατρών στοχεύει στο να αυξήσει τη ζήτηση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων από τους στρατιωτικούς γιατρούς που βρίσκονται στο στάδιο επιλογής ειδικότητας.

Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στο γεγονός ότι ως Άγονη χαρακτηρίστηκε και η ειδικότητα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η εξαγγελία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια σχετικά με την ίδρυση της πρώτης Μαιευτικής Κλινικής στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, προσφέροντας για πρώτη φορά στα Στελέχη μας και τις οικογένειές τους αυτή τη σημαντική παροχή.

Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα στην υλοποίηση μέτρων στήριξης των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά σε μέτρα που στηρίζουν τη στρατιωτική οικογένεια».