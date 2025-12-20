Την πρόθεσή του να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος του Νίκου Παππά, μετά την επίθεση που δέχτηκε από εκείνον, ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Υπενθυμίζεται πως ο δημοσιογράφος κατήγγειλε τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πως του επιτέθηκε λεκτικά και τον γρονθοκόπησε σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο.

«Θα κινηθώ νομικά και στην Ελλάδα τη Δευτέρα, την Τρίτη. Όποιος δηλώνει δημόσια ότι ήμουν μεθυσμένος θα κληθεί να αποδείξει τα λεγόμενά του στο δικαστήριο. Όχι απλώς δεν είχα πιεί, αλλά δεν πίνω ποτέ για λόγους υγείας.

Είχα πιεί μία μπύρα χωρίς αλκοόλ. Υπάρχουν τουλάχιστον έξι αυτόπτες μάρτυρες που ήταν μπροστά και θα κληθούν να καταθέσουν. Με εξοργίζει ότι ενώ κατήγγειλα κάτι συγκεκριμένο βρίσκομαι στη θέση του κατηγορούμενου», είπε ο δημοσιογράφος, μιλώντας στο MEGA.

Έπειτα, συνέχισε λέγοντας πως δέχτηκε μία επίθεση πισώπλατα, με δύο γερά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του: «Ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα που έπεσα κάτω. Δεν με απασχολεί η φήμη του κ. Παππά. Και σιγά τη φήμη. Θα καταθέσω και ασφαλιστικά μέτρα. Δεν θέλω να με πλησιάσει ποτέ ο συγκεκριμένος.

Είχε το θράσος να έρθει την επόμενη μέρα να πάρει πρωινό μαζί μου γιατί ήμασταν στο ίδιο ξενοδοχείο. Του είπα ότι δεν γίνεται να είμαστε στον ίδιο χώρο και τελικά έφυγα εγώ».