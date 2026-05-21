Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζεται για την επίσημη ανακοίνωση του νέου του πολιτικού φορέα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου, στο Θησείο. Σε πρόσφατη διαδικτυακή του ανάρτηση, ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε μια αθλητική φανέλα στα «μπλαουγκράνα» χρώματα της Μπαρτσελόνα, η οποία φέρει το νούμερο 26, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρουσίαση της ερχόμενης Τρίτης θα κρύβει αρκετές εκπλήξεις, καθώς πρόθεση των διοργανωτών είναι η ιδρυτική εκδήλωση να αποτυπώνει πλήρως τη φιλοσοφία του νέου κινήματος: «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία».

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, οι πολίτες που επιθυμούν να στηρίξουν το εγχείρημα θα μπορούν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη «ανοιχτά, δημόσια, μαζικά». Για τον σκοπό αυτό, έχει σχεδιαστεί μια ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία στο Διαδίκτυο μόλις λίγα λεπτά μετά το πέρας της παρουσίασης.

Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, σε συνεργασία με μια ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, ολοκληρώνει τη δημιουργία του επίσημου ιστότοπου του κόμματος. Η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φιλοξενείται εκεί θα λειτουργεί ως μια ανοικτή ψηφιακή κοινότητα για τα μέλη του φορέα, όπου θα πραγματοποιούνται συζητήσεις και επικοινωνίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Επίσης, θα οργανώνονται θεματικές συζητήσεις, με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, συνεδριάσεις, συντονισμός κινήσεων και πρωτοβουλιών των ομάδων εθελοντών.

Η εκδήλωση στο Θησείο έχει οργανωθεί από μια εθελοντική ομάδα που αποτελείται από σκηνοθέτες και σκηνογράφους. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα ακουστεί για πρώτη φορά ένα πρωτότυπο μουσικό κομμάτι, το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για το νέο αυτό ξεκίνημα. Η σύνθεση του τραγουδιού ανήκει στον γνωστό δημιουργό Σταμάτη Κραουνάκη.