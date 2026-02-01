«Η διαδικασία κύλησε ομαλότατα» είπε ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος μιλώντας για την επιστολική ψήφο που εφαρμόστηκε στις τελευταίες ευρωεκλογές.

Στόχος τώρα είναι οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το 2028.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, η ηλεκτρονική ψήφος θα λύσει τα ζητήματα μετακίνησης τα οποία αντιμετωπίζουν πολίτες που ζουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η διαδικασία

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος είπε στην ΕΡΤ: «την διαδικασία τη διαμορφώνουμε τώρα. Θα πηγαίνεις σε ένα εκλογικό κέντρο, εκεί ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα βεβαιώνει την ταυτότητα και θα ψηφίζεις μέσω ενός τάμπλετ σε παραβάν. Θα μπορείς να ψηφίζεις πχ από την Αγία Παρασκευή να ψηφίζετε για τον δήμο Αλεξανδρούπολης».