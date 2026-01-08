Τη σύσταση επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, έπειτα από πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των αγροτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προτείνεται ο πρόεδρος της Επιτροπής να προέρχεται από την Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ και ο γραμματέας της Επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, η Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να εγκρίνει αυτή την πρόταση.

Αντιδράσεις, ωστόσο, καταγράφονται από τα κόμματα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο, να αναφέρει ότι «διαφωνεί οριζοντίως και καθέτως το κόμμα του με την σύσταση της Επιτροπής».