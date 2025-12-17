Υψηλοί τόνοι επικράτησαν στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την κατάθεση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Γιώργου Μυλωνάκη, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να τον κατηγορεί για συναυτουργό στο «έγκλημα της κυβέρνησης και στην προσπάθεια της να το συγκαλύψει», και να απευθύνει «μομφή» στο προεδρείο.

Το προεδρείο της επιτροπής αναγκάστηκε τρεις φορές να διακόψει τη συνεδρίαση, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έθεσε σειρά ερωτήσεων, επιμένοντας να απαντήσει ο κ. Μυλώνακης για τις «ακριβείς αρμοδιότητές» του, ποιους ενημέρωσε για το υπόμνημα του Γρηγόρη Βάρρα σχετικά με τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις επισυνδέσεις, για τον Γιώργο Ξυλούρη και αν ενημέρωνε τον πρωθυπουργό «ως όφειλε» και τι ακριβώς ήταν οι εντολές του πρωθυπουργού.

«Προστατεύετε τον κ. Μυλωνάκη με εντολή Μητσοτάκη», «είστε επίορκοι και υπόλογοι», «είστε διαπλεκόμενοι» ήταν, μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες που εκτόξευε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προς το προεδρείο και τους βουλευτές της ΝΔ.

«Δεν με έχει ορίσει γενικό εισαγγελέα της χώρας ο πρωθυπουργός. Η εντολή του ήταν οριζόντια προς όλους, για νομιμότητα παντού. Κάνετε ένα ιδιότυπο μπούλινγκ σε όλους στη Βουλή» αντέδρασε ο κ. Μυλωνάκης.

«Σταματήστε επιτέλους το σόου», ανέφερε η προεδρεύουσα της Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα.

Η εξέταση του Μυλωνάκη από την Κωνσταντοπούλου:

Στην κατηγορία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ότι με εντολή του πρωθυπουργού παρακολουθούνταν οι βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ, η απάντηση του κ. Μυλωνάκη ήταν «μόνο ως αστεϊσμό μπορώ να το εκλάβω».

Στην αναφορά της «είστε εγκληματίας», ο κ. Μυλωνάκης αντέδρασε έντονα. «Χαρακτηρίσατε έναν εν ενεργεία βουλευτή ως εγκληματία. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε την ευθύνη των λεγομένων σας ως ποινικό αδίκημα», της είπε. «Φυσικά και αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγομένων μου», σχολίασε η κυρία Κωνσταντοπούλου, επαναλαμβάνοντας ότι είναι υπαίτιος για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι αντεγκλήσεις συνεχίστηκαν και μετά τις διακοπές, με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, να εγκαλεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι αναίτια τον βιντεοσκόπησε με τον μάρτυρα, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ κ. Μυλωνάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι στο βίντεο απεικονίζεται ο κ. Λαζαρίδης να συνεννοείται με τον κ. Μυλωνάκη στη διάρκεια της διακοπής και ότι αυτό είναι ευθεία παραβίαση των κανόνων της δικονομίας.

Ο κ. Λαζαρίδης επέκρινε επίσης την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι «δεν μας έχει πει απολύτως τίποτα για τις καταγγελίες του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου μας, του κ. Μηταράκη, για εμπλοκή της ίδιας και του κόμματος της, σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση. […] Πρέπει να μας απαντήσει ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και η χρηματοδότηση της ΜΚΟ, εάν τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων, και εάν δηλώνει το μερίδιο της στο “πόθεν έσχες” και το κόμμα της στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής».

Από την πλευρά της και – εν μέσω εντάσεων – η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο φορέας «Δικαιοσύνη για Όλους» είναι εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας και ότι «είναι δημόσια και διαφανής η λειτουργία του». «Εγώ δεν έχω εμπλοκή στη διαχείρισή του, παρά μόνο στη δημιουργία του. Η όλη προσπάθεια είναι μία προσπάθεια βρώμικων προσώπων, να λασπώσετε καθαρούς ανθρώπους, επειδή νομίζετε ότι όλοι είμαστε σαν και εσάς» προσέθεσε.

Σημειώνεται ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της επιτροπής στον εισαγγελέα, κάνοντας λόγο για ψευδορκία από τον μάρτυρα, με τον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, να διακόπτει εκ νέου τη συνεδρίαση, κάνοντας λόγο για συνεχείς διακοπές από την κυρία Κωνσταντοπούλου και λέγοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιχειρεί να μετατρέπει τη σοβαρή δουλειά που γίνεται στην επιτροπή, σε προσωπικό της σόου.

Η κόντρα που σημειώθηκε:

Αναλυτικά ο διάλογος μεταξύ Λαζαρίδη και Κωνσταντοπούλου:

Λαζαρίδης: Η σεξίστρια Κωνσταντοπούλου αναίτια άρχισε να μας βιντεοσκοπεί και να μας φωτογραφίζει.

Κωνσταντοπούλου: Συνομιλούσατε στο διάλειμμα με τον Μυλωνάκη. Είναι μάρτυρας…

Λαζαρίδης: Στο παραλήρημά της άρχισε να με ρωτά τι είπα για τον πατέρα της. Μετά απείλησε την κυρία Λιακούλη να πάρει πίσω αυτό που κατήγγειλε την περασμένη εβδομάδα για υπάλληλο της Βουλής που έφυγε με κλάματα, λόγω της έντασης που προκαλεί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Της είπε ότι, αν δεν το πάρει πίσω, θα πράξει τα δέοντα. Την ίδια ώρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είπε τίποτα για την καταγγελία του κ. Μηταράκη για εμπλοκή της με ΜΚΟ.

Κωνσταντοπούλου: Έχω ζητήσει τον λόγο.

Λαζαρίδης: Εμπλοκή της ίδιας και του κόμματός της σε ΜΚΟ. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα.

Κωνσταντοπούλου: Να μου τα θέσετε. Ποια είναι τα ερωτήματα;

Νικολακόπουλος: Έχω πει ότι την επόμενη που θα παρέμβετε, θα διακόψω. Έχει ήδη διακοπεί 2 φορές η συνεδρίαση με δική σας υπαιτιότητα.

Λαζαρίδης: Ποια τα οικονομικά στοιχεία και η χρηματοδότηση της ΜΚΟ; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων; Δηλώνει την συμμετοχή της στην ΜΚΟ στο πόθεν έσχες. Η κα Κωνσταντοπούλου ενώ τέθηκαν ερωτήματα δεν απάντησε.

Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης.

Λαζαρίδης: Να μας πει η κα Κωνσταντοπούλου επίσης αν η μητέρα της έπαιρνε χρήματα ως επίδομα ανηλίκων, ενώ οι κόρες της είχαν ενηλικιωθεί.

Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης, είστε συκοφάντης.

Λαζαρίδης: Τα επιστρέψατε τα χρήματα;

Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης.

Λαζαρίδης: Αν δεν απαντήσει με στοιχεία, θα σημαίνει ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.

Νικολακόπουλος: Έχουν μείνει δύο μάρτυρες.

Κωνσταντοπούλου: Έχω ζητήσει τον λόγο.

Νικολακόπουλος: Σε λίγο, να ολοκληρωθεί η κατάθεση.

Κωνσταντοπούλου: Τώρα ζητώ τον λόγο που συκοφαντήθηκα.

Νικολακόπουλος: Τι θα πάθετε αν απαντήσετε σε λίγο;

Κωνσταντοπούλου: Θα δώσω στη δημοσιότητα το βίντεο στο οποίο απεικονίζονται Λαζαρίδης – Μυλωνάκης να συνεννοούνται. Δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κανέναν ο μάρτυρας. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο Λαζαρίδης να μην λέει τίποτα, όταν τον ρώτησα τι είπε για τον πατέρα μου.

Λαζαρίδης: Είπα ότι τοποθετήθηκε πρόεδρος του Παναθηναϊκού.

Κωνσταντοπούλου: Γιατί με διακόπτετε… Αυτή την καταγγελία (σ.σ. για τα επιδόματα ανηλίκων) την είχαν κάνει 3 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μετά μου ζήτησαν συγγνώμη. Τριαντάφυλλος, Κασσής και ένας ακόμα που δεν θυμάμαι. Όποιος τολμήσει να ανακινήσει την συκοφαντία αυτή, θα έχει αγωγή. Η κα Λιακούλη είπε ότι εγώ προκάλεσα κλάματα σε υπάλληλο της Βουλής. Να μας πει τώρα εδώ αν το ισχυρίζεται. Αν το ισχυρίζεται, να με ενημερώσει ποιος είναι ο υπάλληλος για να ερευνηθεί, γιατί έχω άριστη σχέση με τους υπαλλήλους της Βουλής. Ο Λαζαρίδης δεν ρωτά τον Μυλωνάκη για τις εταιρείες του. Αν η ΝΔ εννοεί τον φορέα Δικαιοσύνη για Όλους, σας λέω ότι είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας. Δημόσια και διαφανής η λειτουργία της. Δεν έχω σχέση με την διαχείρισή της, παρά με την ίδρυση της. Απόπειρα λάσπης σε έντιμους ανθρώπους. Ο Λαζαρίδης να απαντήσει εάν είχε πάρει χαμπάρι όταν χασκογελούσε δίπλα στον Τσοχατζόπουλο και περνούσαν οι μίζες.

