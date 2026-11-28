Συνεχίζεται η διεύρυνση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, με την προσθήκη 14 νέων μελών στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, τέσσερα εκ των οποίων προέρχονται από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ.

Πρόκειται για τον πρώην βουλευτή Ηλείας και πρώην δήμαρχο Πύργου, Τάκη Αντωνακόπουλο, τον πρώην αναπληρωτή γραμματέα του Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ, Άλκη Παπαχριστάκη, τον πρώην γραμματέα της Τοπικής Οργάνωσης Ορεστιάδας, Χρήστο Καζαλτζή, και την πρώην υποψήφια ευρωβουλευτή Ρόζα Βρεττού.

Στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου προστίθενται πρόσωπα από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, της νομικής, της ιατρικής και του αθλητισμού. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Άγγελος Κορωνιός, οι δικηγόροι Θοδωρής Μαντάς και Γιάννης Μαντζουράνης, καθώς και ο πρώην δήμαρχος Αιγάλεω, Δημήτρης Μπίρμπας.

Τα 14 νέα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ.