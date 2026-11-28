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Συνεχίζεται η διεύρυνση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, με την προσθήκη 14 νέων μελών στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, τέσσερα εκ των οποίων προέρχονται από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ.
Πρόκειται για τον πρώην βουλευτή Ηλείας και πρώην δήμαρχο Πύργου, Τάκη Αντωνακόπουλο, τον πρώην αναπληρωτή γραμματέα του Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ, Άλκη Παπαχριστάκη, τον πρώην γραμματέα της Τοπικής Οργάνωσης Ορεστιάδας, Χρήστο Καζαλτζή, και την πρώην υποψήφια ευρωβουλευτή Ρόζα Βρεττού.
Στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου προστίθενται πρόσωπα από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, της νομικής, της ιατρικής και του αθλητισμού. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Άγγελος Κορωνιός, οι δικηγόροι Θοδωρής Μαντάς και Γιάννης Μαντζουράνης, καθώς και ο πρώην δήμαρχος Αιγάλεω, Δημήτρης Μπίρμπας.
Τα 14 νέα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ.
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Τάκης Αντωνακόπουλος: Καρδιολόγος, πρώην δήμαρχος Πύργου και πρώην βουλευτής. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Εξελέγη βουλευτής Ηλείας με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2000, του 2004 και του 2009, ενώ το 2019 εξελέγη δήμαρχος Πύργου.
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Ρόζα Βρεττού: Καρδιολόγος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρώην υποψήφια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
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Γιώργος Δέδες: Πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών.
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Χρήστος Καζαλτζής: Εκπαιδευτικός, διευθυντής του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ορεστιάδας και δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Επαναφορά». Διετέλεσε γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής. Διεκδίκησε τη δημαρχία της Ορεστιάδας το 2019 και το 2023.
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Βασίλης Καραθανάσης: Φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
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Άγγελος Κορωνιός: Προπονητής και πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής.
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Θοδωρής Μαντάς: Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων Μαχόμενων Δικηγόρων.
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Γιάννης Μαντζουράνης: Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων.
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Δημήτρης Μπίρμπας: Πρώην δήμαρχος Αιγάλεω (2014-2019). Έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ιφιγένεια Παπαδημητρίου: Μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας.
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Δήμος Παπαδημόπουλος: Φαρμακοποιός.
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Άλκης Παπαχριστάκης: Περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και πρώην αναπληρωτής γραμματέας του Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.
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Αγγελική Τεντολούρη: Δικηγόρος.
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Αντώνης Φειδοπιάστης: Φοροτεχνικός, υποψήφιος δήμαρχος Νέας Πεντέλης.