Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής παρατείνεται μέχρι τις 20:00, λόγω αυξημένης προσέλευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής ΕΔΕΚΑΠ.

Πηγές της Χαριλάου επισημαίνουν ότι η μεγάλη συμμετοχή αποτελεί «θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής του κόμματος». Με βάση τα έως τώρα δεδομένα της ψηφοφορίας, εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν πάνω από 150.000 μέλη.

Για σύγκριση, κατά την αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία στη Νέα Δημοκρατία πριν από λίγους μήνες, είχαν προσέλθει για να ψηφίσουν 122.000 μέλη.