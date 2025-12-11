Σε μια λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη μητρόπολη της Ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Βρυξελλών, η Ελλάδα βρέθηκε στο προσκήνιο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής κοινότητας, σχετικά με τις προοπτικές και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.

Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά, παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων και χρηματοδοτικών ευκαιριών, που θα καθορίσουν την επόμενη πενταετία για τη χώρα.

Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν κορυφαία στελέχη των Ευρωπαϊκών θεσμών, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, αναλυτές και οικονομολόγοι και προσωπικότητες που εκπροσωπούν δυναμικά την Ελλάδα στο εξωτερικό, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του τουρισμού, της περιφερειακής ανάπτυξης και των μεγάλων υποδομών, ενώ έστειλε ισχυρό μήνυμα για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Με κοινή συνισταμένη την πρόοδο και την εξωστρέφεια, όλοι οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η χώρα εισέρχεται σε μια κρίσιμη αλλά και εξαιρετικά ελπιδοφόρα περίοδο, όπου οι σωστές επιλογές μπορούν να καθορίσουν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο του Ευρωβουλευτή Γιώργου Αυτιά

Στην καρδιά της Ευρώπης,στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, η Ελλάδα είχε την τιμητική της σε εκδήλωση για την Ελληνική Οικονομία, που πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γ.Αυτιάς, καθώς η επόμενη πενταετία θα είναι καθοριστική για τη χώρα μας σε χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη. Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Έλληνα Επιτρόπου Α. Τζιτζικώστα, Ευρωβουλευτών, του Προέδρου των Περιφερειών Γ. Χατζημάρκου, Ελλήνων Περιφερειαρχών της ΚΕΔΕ αλλά και του τέως Προέδρου του ΕΟΤ Δημήτρη Τρυφωνόπουλου, του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Sigfried Muresan, της προέδρου του ΕΛΚ για την επιτροπή των Περιφερειών Sari Rautio, ενώ συμμετείχε πλήθος ειδικών για την οικονομία.

Ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, αναφέρθηκε στο Σχέδιο Δράσης υψηλής ταχύτητας Σιδηροδρόμων τονίζοντας, ότι «θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, όπου είναι εφικτό, πάνω από 250 χιλιόμετρα την ώρα μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Μέχρι το2035, η Σόφια και η Αθήνα θα απέχουν μόνο έξι ώρες με τρένο, αντί για σχεδόν 14 σήμερα».

Ο Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, κορυφαία προσωπικότητα και φωνή της χώρας μας στο εξωτερικό για θέματα τουρισμού, τόνισε ότι «ο τουρισμός αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και η στήριξη όλων είναι μόνιμο διαβατήριο εισροής κεφαλαίων στην Ελλάδα. Η προσήλωση σ΄αυτό το στόχο δίνει θέσεις εργασίας, τεράστια έσοδα στη χώρα και διεθνή προβολή».

Ο Πρόεδρος των Περιφερειαρχών Γιώργος Χατζημάρκος,επισήμανε την τεράστια πρόκληση που έχουν πλέον οι Περιφέρειες καθώς οι χρηματοδοτήσεις ενισχύονται σημαντικά. Ο ΓΓ της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, ανέλυσε με εμπεριστατωμένο τρόπο τη νέα εποχή της διασύνδεσης των Δήμων με τις χρηματοδοτήσεις.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Sigfried Muresan, μίλησε με τα πλέον κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα αναφέροντας τις επιτυχίες της χώρας μας και την τεράστια πρόοδο που σημειώνει στην οικονομία.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: Οι Ευρωβουλευτές Β.Μεϊμαράκης, Μ. Κεφαλογιάννης, Φ.Μπελέρης, Σ. Αρναούτογλου, Λ. Φουρλάς. Οι Περιφερειάρχες Αττικής Ν. ΧαραδαλιάςΠελοποννήσου Δ.Πτωχός,ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θ Μαρκόπουλος,οι Δήμαρχοι Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου,Κυθήρων Ε. Χαρχαλάκης,Αλίμου, Α. Κονδύλης,Πυλαίας Χορτιάτη Ι. Καϊτεζίδης, οιπρώην δήμαρχοι Κ. Μπακογιάννης, Δ. Μαραβέλιας και Α. Μαυρίδης.

Ο Γ. Αυτιάς τους ευχαρίστησε όλους και τους κάλεσε να συμβάλουν, ο καθένας από τη δική του θέση, στην ενίσχυση της οικονομίας μας.