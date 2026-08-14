Πρωτοφανείς τριγμούς στο τοπίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκαλεί η απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που διατηρούν παραρτήματα στην Ελλάδα (CITY College University of York, Keele University, Anatolia College).

Η δικαστική αυτή εξέλιξη, που προήλθε ύστερα από προσφυγή του καθηγητή Νομικής Παναγιώτη Λαζαράτου, πυροδότησε πολιτικό «σεισμό», με το ΜέΡΑ25 να ζητά την άμεση κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη και το κίνημα ΝΙΚΗ να απαιτεί την πλήρη δημοσιοποίηση των φακέλων αδειοδότησης και την προστασία των διδάκτρων των φοιτητών.

ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά: «Κακοστημένη μπίζνα ο νόμος Πιερρακάκη – Να αποσυρθεί άμεσα»

Η είδηση προκάλεσε την ακαριαία και σφοδρή αντίδραση του ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά, το οποίο κάνει λόγο για «εξευτελισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη» και της πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων.

Στην ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ25 υπογραμμίζει ότι η απόφαση του ΣτΕ αποδεικνύει πως ο νόμος Πιερρακάκη αποτελεί «μια κακοστημένη μπίζνα χωρίς καμία πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία», ενώ εξαπολύει πυρά και κατά των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη στάση τους.

Το ΜέΡΑ25 μέσω της ανακοίνωσής του ζητάει:

Άμεση και πλήρη απόσυρση του αντισυνταγματικού νόμου Πιερρακάκη.

του αντισυνταγματικού νόμου Πιερρακάκη. Αυστηρή υπεράσπιση του Άρθρου 16 του Συντάγματος , το οποίο ορίζει τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

, το οποίο ορίζει τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υποχρέωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων να αποζημιώσουν πλήρως τους φοιτητές («θύματά τους»).

να αποζημιώσουν πλήρως τους φοιτητές («θύματά τους»). Γενναία κρατική χρηματοδότηση στα Δημόσια Πανεπιστήμια με μόνιμες προσλήψεις καθηγητών και εκσυγχρονισμό υποδομών.

Κίνημα ΝΙΚΗ: «Ανοίξτε όλους τους φακέλους – Να προστατευθούν οι φοιτητές και τα δίδακτρα»

Από την πλευρά του, το κίνημα ΝΙΚΗ κάνει λόγο για απόλυτη δικαίωση των θέσεών του, υπενθυμίζοντας ότι είχε εγκαίρως προειδοποιήσει για τα σοβαρά κενά στις αδειοδοτήσεις και τους κινδύνους μετατροπής της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε «πεδίο επιχειρηματικών διευθετήσεων».

Παράλληλα, η ΝΙΚΗ, που εξήρε την επιμονή του καθηγητή Π. Λαζαράτου, εστιάζει την προσοχή της στην επόμενη μέρα και το αβέβαιο μέλλον των εγγεγραμμένων φοιτητών.

Οι βασικές αναφορές της ΝΙΚΗΣ στην ανακοίνωσή της:

Πλήρης δημοσιοποίηση και κοινοβουλευτικός έλεγχος των φακέλων όλων ανεξαιρέτως των ιδιωτικών ιδρυμάτων που έλαβαν άδεια λειτουργίας (δικαιολογητικά, κριτήρια, εισηγήσεις, υπογραφές).

των φακέλων όλων ανεξαιρέτως των ιδιωτικών ιδρυμάτων που έλαβαν άδεια λειτουργίας (δικαιολογητικά, κριτήρια, εισηγήσεις, υπογραφές). Απόδοση ευθυνών και λογοδοσία των αρμόδιων οργάνων και στελεχών που υπέγραψαν τις εγκρίσεις, εφόσον διαπιστωθούν πλημμελείς έλεγχοι.

των αρμόδιων οργάνων και στελεχών που υπέγραψαν τις εγκρίσεις, εφόσον διαπιστωθούν πλημμελείς έλεγχοι. Πλήρης θεσμική προστασία των φοιτητών και των οικογενειών τους που κατέβαλαν δίδακτρα εμπιστευόμενοι τις κρατικές εγκρίσεις.

των φοιτητών και των οικογενειών τους που κατέβαλαν δίδακτρα εμπιστευόμενοι τις κρατικές εγκρίσεις. Στήριξη ενός ισχυρού, ποιοτικού και δωρεάν κρατικού Πανεπιστημίου, τονίζοντας πως «η Ανώτατη Παιδεία δεν είναι προϊόν προς πώληση και το πτυχίο δεν είναι εμπόρευμα».

Η προσφυγή Λαζαράτου και η δήλωση μετά την απόφαση

Υπενθυμιζεται ότι, η δικαστική δικαίωση ήρθε σε συνέχεια της προσφυγής που είχε καταθέσει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος. Σε δήλωσή του αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων, ο κ. Λαζαράτος τόνισε:

«Με χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα».