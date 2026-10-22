«Μετά την ομόφωνη καταδίκη της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Διεθνείς Οργανισμούς για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ήρθε η ώρα των πράξεων». Αυτό τονίζει σε επιστολή του προς τους επιτρόπους Οικονομικών κ.κ. Πιότρ Σέραφιν και Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, με αφορμή την «επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης».

Ο Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισημαίνει στους δύο επιτρόπους Οικονομικών ότι «η Κομισιόν πρέπει επιτέλους να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας και να αναστείλει τη χρηματοδότησή της».

Υπογραμμίζει πως οι ενέργειες της Τουρκίας παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και εγείρουν ζητήματα ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, υπενθυμίζει ότι «ουδέποτε η Τουρκία υπέγραψε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι Επίτροποι,

Οι συνεχιζόμενες τουρκικές απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και κατ’ επέκταση, κατά της Ευρώπης, όπως διαπιστώνετε και εσείς, δεν έχουν τελειωμό. Η πρόσφατη επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Οι ενέργειές της εγείρουν ζητήματα ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σας έχω ήδη ενημερώσει με τρεις επιστολές μου, τους τελευταίους μήνες, για την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Μετά την ομόφωνη καταδίκη της Τουρκίας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο από Διεθνείς Οργανισμούς, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει από τα λόγια στις πράξεις. Να λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα, όπως η επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας και η αναστολή χρηματοδοτήσεων προς αυτήν. Μην επιδεικνύετε ανοχή στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Ήρθε η ώρα των πράξεων κατά της Τουρκίας».

Δείτε την σχετική του παρέμβαση: