Ποικίλα ερωτήματα και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αθόρυβη απόσπαση της Θεοδώρας Αϊβάζογλου, συζύγου του ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες υλοποιήθηκε ημέρες προτού εκδοθεί η μοναδική σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατία», η κυρία Αϊβάζογλου, η οποία είναι εφοριακός, έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα εκεί. Λόγω της ανάληψης της Προεδρίας από την Ελλάδα στο Συμβούλιο της Ε.Ε. το 2027, εκδόθηκε πρόσφατα προκήρυξη για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν. Συνεπώς, εικάζεται ότι η εργασία της εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, δεν πρόκειται για απλή υπόθεση, καθώς η απόφαση της απόσπασής της δεν αναρτήθηκε ποτέ στο πρόγραμμα «Διαύγεια», παρά τη ρητή νομική υποχρέωση που υφίσταται.

Αντίθετα, παλαιότερη απόσπαση της συζύγου του ευρωβουλευτή το 2021, από την ΑΑΔΕ στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, είχε δημοσιευτεί κανονικά. Αυτή τη φορά, η σχετική πράξη παρέμεινε αδημοσίευτη.

Το επίδομα αλλοδαπής ύψους 245.700 ευρώ

Αυτό που τελικά είδε το φως της δημοσιότητας, με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου, ήταν η έγκριση της δέσμευσης πίστωσης για το λεγόμενο επίδομα αλλοδαπής. Το ποσό αυτό, το οποίο δίνεται επιπλέον του βασικού μισθού και προβλέπεται για όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε τέτοιες θέσεις, αγγίζει για μια περίοδο περίπου δύο ετών τα 245.700 ευρώ.

Στο επίσημο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Παρέχουμε την έγκρισή μας για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 245.700,00 ευρώ (διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ) για τα οικονομικά έτη 2027 έως 2029 σε βάρος της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Ειδικού Φορέα 1024-207-0000000 και ΑΛΕ 2120209001, για την κάλυψη αποζημίωσης για υπηρεσία στην αλλοδαπή της υπαλλήλου Αϊβάζογλου Θεοδώρας του Θεοδώρου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ακολούθως: 113.400 ευρώ για το 2027, 113.400 ευρώ για το 2028 και 18.900 για το 2029 (σ.σ.: προφανώς πρόκειται για διάστημα μόλις δύο μηνών για το 2029)».

Το μείζον ζήτημα που εγείρεται δεν αφορά το ύψος της αποζημίωσης, αλλά τη διαδικασία με την οποία η κυρία Αϊβάζογλου βρέθηκε στις Βρυξέλλες, δίπλα στον σύζυγό της, παρακάμπτοντας την οδό της δημοσιότητας. Στο σχετικό έγγραφο σημειώνεται απλώς ότι στις 20 Ιανουαρίου υπήρξε έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, ενώ προφανώς είχε προηγηθεί υπουργικό σημείωμα. Καμία αναφορά, ωστόσο, δεν γίνεται για την τήρηση συγκεκριμένων αξιοκρατικών κριτηρίων.

Το χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης Γεραπετρίτη

Η επίσημη προκήρυξη για τις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων στις Βρυξέλλες εκδόθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, στις 17 Φεβρουαρίου, δηλαδή μία εβδομάδα μετά την έγκριση του επιδόματος της κυρίας Αϊβάζογλου. Η πρόσκληση αφορούσε διετή απόσπαση είτε στο Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας στην Αθήνα, είτε στη ΜΕΑ Βρυξελλών.

Μετά από παρατάσεις, η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 18 Μαρτίου 2026, περίοδο κατά την οποία η σύζυγος του ευρωβουλευτή βρισκόταν, κατά πάσα πιθανότητα, ήδη στο εξωτερικό. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτήθηκε μάλιστα αμειβόμενη τριμελής επιτροπή (με έγκριση της Υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου), η οποία είχε ως έργο τη διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων για τη συνεκτίμηση των προσόντων, της εμπειρίας και της προσωπικότητας των ενδιαφερομένων.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Το ρεπορτάζ της «Δημοκρατίας» καταλήγει θέτοντας καίρια ερωτήματα που ζητούν σαφείς απαντήσεις: Αξιολογήθηκε η κυρία Αϊβάζογλου από την προβλεπόμενη επιτροπή ή η απόσπασή της αποφασίστηκε απευθείας από τον υπουργό; Με ποια κριτήρια επιλέχτηκε η σύζυγος του ευρωβουλευτή ανάμεσα στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας; Για ποιον λόγο η απόφαση της μετακίνησής της δεν αναρτήθηκε ποτέ στη «Διαύγεια» για λόγους διαφάνειας; Ποιος είναι τελικά ο ρόλος των αμειβόμενων επιτροπών αξιολόγησης, εάν οι επιλογές γίνονται εκτός των τυπικών διαδικασιών;