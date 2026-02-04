Ένταση σημειώθηκε στην Βουλή με αφορμή τη τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης φαίνεται να προέτρεψε στη χρήση όπλων κατά των παράνομων μεταναστών. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε μέσα στη Βουλή « “Αλτ! Τις ει;” και μπουμπουνάς!».

Η φράση του αυτή ερμηνεύτηκε ως προτροπή σε πυροβολισμό όσων επιχειρούν να προσέλθουν παράνομα στη χώρα.

Συγκεκριμένα, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης: «Ήσασταν καταδρομέας. Ως καταδρομέας ξέρετε τι μαθαίναμε να κάνουμε στα σύνορα. Λες: “Αλτ! Τις ει;” Και τι κάνουμε μετά κύριε Πλεύρη; Τι κάνουμε στο στρατό; Μπουμπουνάς! Δεν γίνεται αλλιώς. Ή αλλάξτε τον στρατιωτικό κανονισμό, αλλάξτε το νόμο, αλλιώς παραβιάζετε τη νομοθεσία όταν μπαίνουν από τον Έβρο», είπε ο Κ. Βελόπουλος απευθυνόμενος στην Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, προκαλώντας την έντονη απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης μετά από τα λεγόμενα του Κυριάκου Βελόπουλου εξαπέλυσε επίθεση κατά του.

«Η προτροπή του κ. Βελόπουλου να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε τους παρανόμως εισελθόντες, επιβεβαιώνει ότι δεν είστε ούτε… Ελληνική, ούτε Λύση…», σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Δεν φτάνουν οι 15 νεκροί που είχαμε, ήθελε ο κ. Βελόπουλος να έχουμε περισσότερους και μάλιστα με ευθύνη των ελληνικών αρχών. Και νομίζει ότι έτσι υπηρετεί το αξιακό σύστημα της ελληνικής κοινωνίας και το συμφέρον της ελληνικής πολιτείας. Δεν υπάρχει κύριε Βελόπουλε καμία ευρωπαϊκή κοινωνία, να συνεννοηθούμε επιτέλους σε αυτή την αίθουσα, καμία ευρωπαϊκή δημοκρατία που να ανέχεται νεκρούς. Και μάλιστα με δική της ευθύνη. Αλλά ακόμα και αν τα αξιακά δεν σας πείθουν, και είναι προφανές ότι μας χωρίζει χάσμα αβυσσαλέο σε αυτά, ας μιλήσουμε για το συμφέρον. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να υιοθετήσει μια τέτοια πολιτική;», προσέθεσε ο κ.

Συνέχισε, λέγοντας, «Το ξέρω πάρα πολύ καλά, εγώ προσωπικά, και το έζησα στο πετσί μου, διότι ανέλαβα υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου την επαύριο της μεγάλης τραγωδίας της Πύλου, η οποία, για όσους δεν το θυμούνται, συνέβη επί υπηρεσιακής. Και δώσαμε τεράστιο αγώνα στην Ευρώπη για να πείσουμε και να αποφύγουμε πρόστιμα, διακοπή ευρωπαϊκής βοήθειας, απόσυρση της Frontex και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών θεσμών από την πατρίδα μας, κοκ. Και τελικά πείσαμε και γι΄αυτό και η χρηματοδότηση αυξήθηκε και η visa express δόθηκε, παρά τις αντιδράσεις των βορειοευρωοπαίων και κυρίως των Γερμανών. Η άποψη περί πυροβολισμού επιβεβαιώνει αυτό που έχω πει και άλλη φορά. Ότι δεν είστε ούτε Ελληνική, ούτε Λύση. Είστε πρόβλημα και μάλιστα ανθελληνικό και αντεθνικό, διότι μαζί με εσάς σε μια τέτοια περίπτωση, αυτός που πρώτος θα χαίρονταν θα ήταν ο Ερντογάν. Θα ήταν δώρο στην Τουρκία και στην προπαγάνδα που προσπαθεί να κάνει ότι αυτός είναι ανθρωπιστής και εμείς όχι. Αυτό λοιπόν αυτή η κυβέρνηση δεν θα το επιτρέψει».

«Η προσπάθεια μας είναι διπλή και πρέπει να είναι διπλή», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, «προστασία συνόρων, η Ελλάδα έχει σύνορα, όλα τα κράτη έχουν σύνορα και δεν είμαστε υπέρ του να μπει φέρι μποτ μεταξύ Τομπρούκ και Κρήτης, όπως θα θέλανε κάποιοι. Ταυτόχρονα, ύψιστη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όχι μόνο γιατί αυτό επιτάσσει το αξιακό σύστημα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και γιατί είναι προς το εθνικό μας συμφέρον. ‘Αρα έχουμε μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας και πραγματικά το λιμενικό αξίζει συγχαρητηρίων για την όλη προσπάθεια που έχει κάνει να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτά τα δύο».

«Αν δεν σας αρέσει, κάντε μια εισήγηση στον κ. Δένδια, να αλλάξει ο στρατιωτικός κανονισμός. Στο στρατό, ακόμα και τώρα, τα ίδια λένε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει φαντάρος και που έχετε πάει, στα σύνορα πάνω αυτά λέγαμε ‘ένα δύο τρία…’ αυτό συνέβαινε. Αν δεν σας αρέσει, κάντε μια εισήγηση, κατεβάστε μια τροπολογία να σας ακούσει ο κ. Δένδιας. Στο στρατό έτσι λέμε», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας και πρόσθεσε: «ξέρετε ποιος είναι το πρόβλημα και ο αποτυχημένος; πρόβλημα είναι η κυβέρνησή σας, σίγουρα δεν είναι η Ελληνική Λύση και αποτυχημένος είστε εσείς και ως υπουργός που διατελέσατε με το χαροφυλάκιο αυτό. Πρόβλημα είναι όλοι οι αντεθνικοί και αντικοινωνικοί και αντιλαϊκοί νόμοι που φέρνετε και ψηφίζετε εσείς και το κόμμα σας και η κυβέρνησή σας. Είπατε εσείς εμάς ανθέλληνες; Αλήθεια τώρα; Ανθέλληνες είναι αυτοί που θέλουν να λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα με λαθρομετανάστες. Ανθέλληνας είναι αυτός που νομιμοποιεί εν μια νυχτί 50.000 λαθρομετανάστες, σε μια μέρα, με ένα νόμο που φέρατε εδώ. Ανθέλληνας είναι αυτός που δηλώνει ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, ως παράκτιο κράτος, Δημήτρης Καιρίδης άνω κάτω τελεία…».

«Το πρόβλημα είναι και στη νόμιμη μετανάστευση, δεν είναι μόνο η παράνομη μετανάστευση. Η αστυνομία δεν μας δίνει στοιχεία για την εγκληματικότητα από αυτούς τους έχετε βάλει μέσα και τους έχετε νομιμοποιήσει», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Σπύρος Τσιρώνης και κάλεσε την κυβέρνηση να αναλογιστεί ότι λόγο οφείλει στους Έλληνες πολίτες.